차우민, 6개월만 13kg 증량 성공 "운동해도 근육통 안 생겨 걱정" ('나혼산')

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[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 라이징스타 배우 차우민의 자취 7년 차 귀여운 반려동물 가족(?)과 함께 사는 '망원동 라이프'가 공개된다.

오는 23일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 배우 차우민의 망원동 '우민 하우스'가 최초 공개된다.

차우민은 웹드라마를 시작으로 '약한영웅 Class 1', '밤이 깊었습니다', '스터디그룹', '고백의 역사', '최애의 사원', '나를 충전해줘' 등 미스터리, 스릴러부터 로맨틱 코미디까지 종횡무진 활약하며 강렬한 존재감을 뽐냈다. 그는 영화, 드라마 시리즈에 이어 광고까지 접수한 '대세 라이징스타'로 우뚝 섰다.

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혼자 산 지 7년 차인 차우민은 망원동의 매력에 반해 4년째 망원동 라이프를 즐기고 있다고 밝힌다. 그가 망원동에 빠진 특별한 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다. 공개된 사진 속 '우민 하우스'는 자전거, 러닝, 캠핑, 책 등 '취미 부자'인 그의 취향으로 가득 채워져 있다.

어둠 속에서 깨어난 차우민은 소중한 반려동물 가족 챙기기로 아침을 시작한다. 그는 소중한 반려동물 가족들을 소개하며 남다른 애정을 드러낸다. 또한 이들과 가족으로 인연을 맺은 사연도 전한다고 해 궁금증을 자아낸다.

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그런가 하면 차우민은 "매일 운동을 안 하면 몸이 근지러운(?) 사람"이라며 자신의 운동 루틴도 공개한다. 그가 동네 헬스장을 찾아 근력 운동에 몰입한 모습이 포착됐는데, 얼굴만 한 팔 근육이 시선을 강탈한다.

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수영과 유도를 오래 했다는 차우민은 최근 헬스에 빠진 이유도 밝힌다. 6개월 만에 약 13kg을 증량했다며 요즘 운동을 해도 근육통이 안 생긴다라고 뜻밖의 걱정(?)을 드러내 무지개 회원들을 당황케 한다.

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이어 차우민이 일명 '천국의 계단'이라는 운동 기구를 오르며 땀을 뻘뻘 흘리는 모습도 포착됐다. 근력 운동을 하며 강렬한 카리스마를 보여줄 때와 달리, 아득해진 그의 상반된 표정이 웃음을 자아낸다.

'라이징스타' 배우 차우민이 좋아하는 것들로 가득 채운 '망원동 라이프'는 오는 23일 밤 11시에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com