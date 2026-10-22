르세라핌 사쿠라, 갑작스런 고열에 파리 공연 불참…"휴식 필요" [공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 르세라핌 사쿠라가 갑작스러운 고열 증세로 프랑스 파리 공연에 불참했다. 첫 파리 단독 콘서트를 앞두고 전해진 건강 이상 소식에 안타까움이 커지고 있다.

소속사 쏘스뮤직은 21일 공식 팬 커뮤니티 위버스를 통해 사쿠라의 건강 상태와 공연 불참 소식을 알렸다.

소속사 측은 "사쿠라는 10월 21일 오전(파리 현지시간) 갑작스러운 고열 증세를 포함한 컨디션 난조로 당분간 휴식이 필요하다는 현지 의료진의 소견을 받았다"고 밝혔다. 이어 "의료진 소견과 아티스트의 컨디션을 종합적으로 고려해 금일 예정된 '2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN PARIS' 공연에 사쿠라가 불참하게 됐다"고 설명했다.

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이날 공연은 르세라핌이 데뷔 후 처음으로 프랑스 파리에서 개최하는 단독 콘서트였다는 점에서 아쉬움을 더했다. 현지 팬들과의 특별한 만남을 앞두고 사쿠라가 갑작스럽게 무대에 오르지 못하게 된 것.

소속사 역시 "첫 파리 단독 공연인 만큼 이번 공연을 기다려주시고 기대해주신 팬 여러분께 갑작스러운 소식을 전하게 돼 진심으로 죄송하다"고 사과했다. 그러면서 "사쿠라가 건강한 모습으로 팬 여러분을 다시 만날 수 있도록 빠른 회복과 건강 관리에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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현재 르세라핌은 첫 유럽 단독 투어를 진행 중이다. 지난 16일 영국 런던에서 투어의 막을 올렸으며, 18일 네덜란드 암스테르담에 이어 21일 프랑스 파리 공연을 일정에 올렸다.

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런던 공연은 1만5000석이 매진돼 추가 좌석까지 개방하는 등 현지에서 뜨거운 관심을 받았다. 이처럼 유럽 투어가 순항하던 중 사쿠라의 건강 이상이라는 변수가 발생한 셈이다.

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르세라핌은 오는 23일 덴마크 코펜하겐, 26일 독일 베를린에서 공연을 이어갈 예정이다. 다만 사쿠라의 향후 공연 참여 여부는 아직 별도로 안내되지 않아 건강 회복 상황에 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com