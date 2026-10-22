[SC인터뷰]"결국 자원보다 사람"…'더 커뮤니티2' 마이야르가 얻은 것(종합)

'더 커뮤니티2' 마이야르로 활약한 승우아빠. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 마음만 먹으면 첫날부터 팀원들을 모두 탈락시킬 수도 있었다. 실제로 그 선택을 고민하기도 했다.

그러나 9일간의 생존 경쟁이 끝난 뒤, 그가 가장 중요하게 꼽은 것은 승리를 위한 전략도, 막대한 자원도 아닌 '사람'이었다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')에서 레드팀을 이끈 마이야르(승우아빠, 본명 목진화)는 판의 흐름을 쥐락펴락한 독보적인 플레이어였다. 냉철한 판단력과 과감한 협상으로 팀의 생존을 이끌었던 그는 정작 자신이 예상하지 못한 감정과 선택을 마주했다.

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'더 커뮤니티2' 마이야르로 활약한 승우아빠. 사진제공=웨이브

지난 9일 최종회가 공개된 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래와 협상을 벌이는 사회 실험 서바이벌이다. 승우아빠는 레드팀의 리더로서 다른 팀과의 협상과 연합을 주도하며 이번 시즌의 주요 플레이어로 활약했다.

평소 서바이벌 프로그램의 열혈 시청자였다는 승우아빠는 "원래 서바이벌 프로그램들을 너무 즐겨 봤다. 특히 합숙 서바이벌에 환상이 있었다. 환상이었던 이유가 있더라"며 웃었다. 이어 "좋은 경험이었다. 9일 동안 해보고 싶은 거 다 해보고 나온 것 같아서 만족스러운 시간이었다"고 돌아봤다.

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사실 승우아빠는 입소 전까지만 해도 스스로를 냉정한 판단을 내릴 수 있는 사람이라고 생각했다. 성향 테스트에서도 다른 참가자들과 확연히 다른 답변을 내놨을 정도였다.

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승우아빠는 "입소 전에 성향 테스트를 했었다. 테러리스트 자녀를 고문하면 테러가 안 날 수 있는데, 거기에 동의하느냐는 질문이었다. 저는 바로 '고문해야죠' 했다. 그런데 저 혼자 그 답을 했다더라"고 털어놨다.

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이어 "그래서 저는 차가운 인간인가, 뚝뚝 잘라낼 수 있는 사람인가 생각했다. 그런데 정작 들어가서 플레이를 하다 보니까 저희 팀을 죽일 수 있는 순간이 많았음에도 라이프를 다 제출했다"고 말했다.

'더 커뮤니티2' 레드팀 박철현(왼쪽), 승우아빠. 사진제공=웨이브

실제로 첫날부터 팀원들을 모두 퇴소시키고 홀로 레드팀을 운영하는 방안까지 떠올렸지만, 끝내 팀원들과 함께하는 선택을 했다. 자신의 생존에 유리한 선택과 실제 행동이 반드시 일치하지는 않았던 것이다.

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승우아빠는 "사실 저뿐만 아니라 다른 참가자들도 다 테스트와 정반대 답변을 하더라. 평소 신념과 그 안에서 행동하는 것은 다르더라. 프로그램 기획 의도에 이런 부분도 있었던 것 같다"고 짚었다.

이어 "다수편승게임을 보면 대부분 내일의 복선이거나 오늘의 반성이었다. 오늘 했던 일과 연관된 질문이 나오면 그 질문에는 찬성하고, 다음 날에 반대되는 행동을 한다"며 "생각하는 대로 사는 게 쉽지 않다는 걸 느꼈다"고 설명했다.

무엇보다 예상 밖이었던 것은 '자신의 감정'이었다. 승우아빠는 "영화나 만화를 볼 때 감정이 올라오는 편이긴 한데, 서바이벌을 하면서 울게 될 줄은 몰랐다"고 고백했다.

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실제 레드팀에서는 군수업자의 비밀 협력자였던 동키(박철현)가 자신의 정체를 털어놓는 예상 밖의 상황도 벌어졌다. 팀의 생존을 위해서는 동키를 탈락시키는 선택도 고려해야 했지만, 승우아빠는 전략적 이해관계를 따진 끝에 그와 함께하기로 했다. 특히 다수편승게임에서 동키가 눈물로 호소했던 순간은 이러한 결심을 더욱 굳히는 계기가 됐다.

승우아빠는 "원래라면 레드팀 존속을 위해서라도 동키를 한 번 제거해야 하는 상황이었다"면서도 "특히 그날 밤 다수편승게임 때 동키의 눈물의 호소가 그 결정에 쐐기를 박는 게 됐다"고 돌아봤다.

'더 커뮤니티2' 마이야르로 활약한 승우아빠. 사진제공=웨이브

물론 전략가로서의 면모도 있었다. 특히 군수업자 벡터(정재호)의 의도를 일찌감치 의심하고, 다른 팀과의 거래에서 유리한 조건을 확보하기 위해 움직였다. 그러나 벡터가 자신을 속이기 위해 가짜 벽 암호 문제까지 만들어낸 사실을 알게 된 뒤에도 상대의 플레이를 인정했다.

승우아빠는 "블랙이 나이스 플레이를 했다고 생각했다. 벡터가 만들어서 줬던 문제도 충분히 다른 퀴즈 게임에서 나올 만한 문제였다"고 말했다.

이어 "본인에 대한 의심을 떨쳐내기 위해 시간과 정성을 들였구나, 블랙이 진심으로 서바이벌에 임하는구나 생각이 들었다"며 "가짜 문제인 것은 아쉬웠지만, 속아서 기분 나쁘기보다는 좋은 플레이어라고 생각했다"며 벡터를 칭찬했다.

상대의 전략을 꿰뚫어 보는 플레이어였지만, 정작 자신의 판단에서는 예상치 못한 허점을 드러내기도 했다. 승우아빠는 "제가 방 코드를 그대로 준 게 너무 순진했다. 모두 벽 코드가 각자 다를 줄 알았으면 저희 팀 것을 바꿔서 줘야 했다. 그런 장치들을 만들었어야 하는데, 문제를 풀고자 하는 욕구가 앞서서 솔직하고 순진하게 진행했다"고 털어놨다.

이어 "골드팀이 먼저 풀게 된 것은 구조적으로 우선권도 있었지만, 너무 쉽게 풀었다는 게 아쉬웠다"며 "동맹 관계가 확실히 생겼더라면 다른 방식으로 할 수 있지 않았을까. 블랙을 골드 편으로 끌어들일 수도 있고, 다른 연합이 생겼을 것 같기도 하다"고 돌이켰다.

'더 커뮤니티2' 레드팀 박철현(왼쪽), 승우아빠. 사진제공=웨이브

치열했던 생존 경쟁 끝에 맞이한 결말은 파격적이었다. 8인 연합이 승리를 눈앞에 둔 시점에서 고립됐던 골드팀 루나(박세승)가 단독 공격을 감행하며 우승을 차지한 것.

이를 두고 시청자들 사이에서는 엔딩 룰에 대한 거센 갑론을박이 일어나기도 했다.

승우아빠는 이를 '클리셰'라는 단어로 명쾌하게 짚어냈다. "마지막 순간에 방심할 때 반전이 터지는 건 여러 콘텐츠에서 흔히 나오는 일종의 클리셰다. 루나 입장에서는 당연히 그래야 하지 않았을까"고 평가했다.

이어 "8명 연합이 다 같이 상금을 얻고 끝날 수 있는 그림이었는데, 결국 블랙과 동키만 상금을 챙기게 된 것에 대한 개인적 아쉬움은 분명 있다. 내가 몇 가지 수를 더 둘 수도 있었는데 그러지 못했다"면서도 "하지만 룰은 제작진이 만드는 것이고, 플레이어는 주어진 조건 안에서 최선을 다하고 결과에 순응하는 게 맞다.그렇다고 다시 찍자고 할 수도 없지 않나"라며 쿨한 면모를 보였다.

엔딩 규칙을 둘러싼 시청자들의 지적에 대해서는 "저는 제가 바꿀 수 없는 것에 고민하지 않는 성향이다. 보시는 시청자분들에게는 아쉬운 부분도 있었을 것 같은데, PD님도 아쉬움에 대해 토로한 글을 쓰신 걸로 안다"고 말했다.

'더 커뮤니티2' 마이야르로 활약한 승우아빠. 사진제공=웨이브

치열했던 생존 경쟁을 마친 뒤 승우아빠가 내린 결론은 결국 사람과 사람 사이의 관계였다.

"지금까지 서바이벌은 문제를 풀이하거나 필승법을 찾는 게 많았다. 그런 문제풀이나 필승법은 하루가 지난다고 해서 바뀌지 않는다. 그러나 '더 커뮤니티2'는 어제 분명히 좋았던 사이인데 오늘은 적이 될 수 있다. 반대로 어제 적이 오늘의 동료가 될 수도 있다. 처음 들어갔을 때는 다른 서바이벌을 즐겨 봤던 시청자로, 문제풀이 형태로 플레이하는 성향이 강했던 것 같다. 그런데 하루하루 지나가면서 실제로 중요했던 것은 자원이 아니라 사람들의 관계였다. 그게 선택을 내리는 데 중요한 영향을 주더라. 이게 '더 커뮤니티2'에 부합하는 주제인 것 같다. 기존 서바이벌에서는 할 수 없었던 경험을 할 수 있었다. 새로운 경험이었다."

다만 기존 서바이벌을 향한 애정까지 달라진 것은 아니다. 승우아빠는 "그렇다고 다른 서바이벌을 싫어하지는 않는다"며 웃었다. 특히 종영 후 '피의 게임' 시리즈와 '술래게임'을 연출한 현정완 PD가 공개적으로 러브콜을 보낸 데에도 화답했다.

"그렇게 러브콜을 보내셔도 막상 섭외는 안 되는 경우가 많지 않나? 하하. 언급해 주신 것만으로도 영광이다. 사실 이전에도 서바이벌을 나가긴 했었다. 요리 서바이벌인 '흑백요리사'다. 그런데 그쪽보단 이쪽 생존 게임이 저와 훨씬 잘 맞는 것 같다"

열한 살 아들 승우에게도 훗날 자랑스러운 아빠로 기억되고 싶다는 '승우아빠'. "자식을 키우는 입장에서, 모든 면이 자랑스러우면 좋겠지만, 그래도 아빠가 마지막까지 최선을 다했다는 점만큼은 승우도 알아줬으면 좋겠다"고 미소 지었다.

마지막으로 '더 커뮤니티' 시즌3에 대한 생각을 묻자, 승우아빠다운 유쾌한 승부사 기질이 다시금 튀어나왔다.

"만약 시즌3에 다시 나간다면요? 첫날부터 싹 다 죽이고 시작해야죠!(웃음)"

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com