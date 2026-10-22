서인영, 논란됐던 '주먹만한 코'에 입 열었다..."성형 일주일만에 행사"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 서인영이 성형 전 모습부터 6번의 코 성형 수술로 굴곡을 겪었던 과거까지 솔직하게 공개했다.

21일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 과거 코 성형 수술을 집도한 성형외과 의사를 찾아가는 모습이 담겼다.

이날 서인영은 "다섯 번 중에 마지막 코를 만들어주신 분이다"라며 의사를 소개했다. 앞서 그는 "저는 이제까지 코끝만 성형했다. 그걸 다섯 번 했다"고 밝힌 바 있다.

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하지만 PD가 코 성형 관련 자료를 들고나오며 "믿을 수가 없다. 다섯 번 했다는 게. 내가 찾아보니까 여섯 번 했던 것 같다"고 말하자, 서인영은 "여섯 번인가?"라며 자신도 정확한 횟수를 헷갈려 해 웃음을 자아냈다.

이어 성형 수술을 한 번도 받지 않았던 시절의 사진이 공개됐다. 서인영은 데뷔 초 사진을 보며 "이땐 아무것도 안 했다. 헌팅 다녔다는 그때다. 고3 때"라며 "그때랑 같은 코다. 이때까지는 자연산이다"라고 설명했다.

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이후 '피노키오'라는 별명이 붙을 정도로 코 모양이 화제가 됐던 시절부터 성형 후 모습까지 차례로 공개됐다. 사진을 본 서인영은 "나 저 사진 보기 싫다"며 등을 돌려 웃음겼다.

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PD는 과거 사진을 보며 "2009년 4월에 이 코가 논란이 됐다"고 말했다. 이에 서인영은 당시 코가 부어 보였던 이유를 직접 밝혔다.

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그는 "이 뚱땡이 코가 어떻게 된 거냐면, 일주일 뒤에 행사가 잡힌 걸 모르고 코 성형 수술을 한 거다. 행사를 펑크 낼 순 없지 않나. 입금이 됐는데"라고 당시 상황을 설명했다.

이어 "이대로 가서 사장님한테 전화가 오고 난리가 났다. '네 뚱땡이 코 어떡하냐'고 했다"고 덧붙였다. PD 역시 "진짜 기사가 엄청 났다. '주먹만 한 코가 웬일이냐'고 했다"며 당시 뜨거웠던 관심을 떠올렸다.

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이후 코 모양은 또 한 번 달라졌다. 서인영은 당시 사진을 가리키며 "네 번째 코다. 코봉이를 뺐다. '좀 낮게 해주세요'라고 한 거다"라고 설명했다.