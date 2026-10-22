연상호 초저예산 프로젝트 '실낙원', 개봉 첫날 흥행 2위 안착..'치이카와'와 경합

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[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작)이 개봉 첫날 흥행 2위에 오르며 쾌조의 출발을 알렸다.

영화관 입장권 통합전산망에 따르면 '실낙원'은 개봉 첫날인 지난 21일 일일 관객수 2만625명, 시사회 포함 누적 관객수 2만3987명의 관객을 동원해 한국 영화 1위에 올랐다. 전체 박스오피스에서는 흥행 1위를 지킨 '극장판 치이카와: 인어섬의 비밀'과 불과 8361명 차이의 박빙 승부를 벌이며 2위를 기록했다. 개봉 전 한국 영화 예매율 1위의 기세가 첫날 스코어로 이어진 결과다.

특히 주목할 만한 것은 '실낙원'이 저예산으로 완성된 작품이라는 점이다. 연상호 감독은 지난해 3억원대로 만든 '얼굴'로 저예산 영화도 박스오피스 1위에 오를 수 있다는 것을 증명했다. 5억원의 제작비가 투입된 '실낙원' 또한 개봉 첫날 한국영화 1위를 차지하며 대규모 제작비 없이도 관객을 극장으로 불러모으는 흐름을 이어갔다. 크리처나 괴물 없이 배우의 연기와 이야기의 힘만으로 거둔 성과라 의미가 더욱 크다.

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개봉과 함께 쏟아진 실관람객의 호평도 흥행에 힘을 더하고 있다. 김현주와 배현성 두 배우의 열연에 찬사가 집중된 가운데 작품을 향한 극찬이 이어졌다. 영화가 끝난 뒤에도 함께 본 사람과 이야기가 끊이지 않는다는 반응은 N차 관람과 입소문으로 번질 조짐을 보여준다.

개봉 첫날 한국 영화 1위로 출발한 '실낙원'은 첫 주말 박스오피스에서도 상승세를 이어갈 것으로 기대를 모은다. 실관람객 호평이 빠르게 확산되고 있는 만큼 첫 주말을 기점으로 본격적인 입소문 흥행에 돌입할 전망이다.

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'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com