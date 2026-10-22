68세 샤론 스톤 34년 전 '원초적 본능' 재현…"노출 수위 몰랐다"

사진출처=샤론 스톤 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 할리우드 배우 샤론 스톤(68)이 영화 '원초적 본능'의 대표적인 장면을 34년 만에 다시 연상시키는 화보를 선보였다. 70세를 바라보는 나이에도 변함없는 존재감을 드러낸 그녀는 화보 촬영과 함께 과거 영화 촬영 당시의 논란, 뇌졸중 이후 겪었던 인생의 굴곡과 배우로서의 재기에 관해 이야기했다.

영국 매체 데일리메일에 따르면 샤론 스톤은 스페인 패션잡지 엘르 스페인 창간 40주년 특별호를 위한 화보 촬영에 참여했다. 공개된 사진에서 그녀는 레드 원피스 차림으로 의자에 앉아 다리를 드러냈다. 1992년 개봉한 영화 '원초적 본능'의 경찰 조사 장면을 떠올리게 하는 모습이다.

영화에서 샤론 스톤은 형사들의 질문을 받던 중 다리를 꼬았다가 다시 풀어 남성 수사관들을 당황하게 한다. 당시 속옷을 입지 않은 상태로 촬영된 것으로 묘사된 이 장면은 파격적인 연출로 큰 논란을 불러일으켰으며, 영화사에 남은 상징적인 장면 가운데 하나가 됐다.

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이 장면은 스톤을 세계적인 스타 반열에 올려놓았지만, 배우 본인에게는 논란과 상처도 남겼다. 스톤은 2021년 출간한 회고록 '두 번 사는 삶의 아름다움(The Beauty of Living Twice)'에서 해당 장면의 노출 수위에 관해 사전에 충분히 알지 못했다고 주장했다. 시사회에서 실제 화면을 확인한 뒤 감독 폴 버호벤의 설명과 달리 신체 노출이 그대로 드러난 것을 알고 격분했다는 것이다. 그녀는 당시 감독의 뺨을 때리고 상영관을 나왔다고 회고했다.

반면 버호벤 감독은 스톤이 충분히 예상할 수 있는 카메라 각도였다며 그녀의 주장을 반박해 왔다.

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이번 인터뷰에서는 2001년 겪은 뇌졸중과 뇌출혈이 자신의 배우 경력에 미친 영향도 털어놨다. 당시 40대 초반이었던 스톤은 건강을 회복하는 과정에서 걷기와 말하기, 읽기 등 기본적인 능력을 다시 익혀야 했다.

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그녀는 "어려운 상황을 모두 이겨 내고 회복했지만, 작품 제안은 사라졌다"며 "당시에는 여성이 어떤 일을 겪으면 경력이 끝나는 것처럼 여겨졌다"고 회상했다.

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건강 문제로 긴 공백을 겪었던 스톤은 최근 다시 활동 영역을 넓히고 있다. 영화 두 편의 개봉을 앞두고 있으며, 체코 프라하에서 전시회를 마무리하는 한편 HBO 드라마 '유포리아'에서는 영향력 있는 할리우드 경영자 역할을 맡았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com