임진모, 33세에 세상 떠난 子 사진 분실 "지갑 잃어버려서..너무 아쉽다"

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[스포츠조선 이게은기자] 대중음악 평론가 임진모가 지갑을 잃어버리는 바람에 세상을 떠난 아들의 사진을 분실했다며 애통한 심경을 전했다.

21일 '나의 쓰레기 아저씨' 유튜브 채널에는 임진모 편 영상이 공개됐다.

이날 게스트 임진모는 최근 지갑을 잃어버린 일을 떠올리며 "경찰에서 연락이 와서 찾게 됐다"라고 말했다. 김석훈은 "현금은 없고 지갑만 있었냐"라며 궁금해했고 임진모는 고개를 끄덕였다.

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이어 임진모는 "지갑에 5년 전에 죽은 내 아들 사진, 귀한 사진이 몇 개 있는데 그게 날아간 게 제일 아쉽다. 그 사람이 버렸나 보다"라고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

임진모의 아들은 2014년 뇌종양 진단을 받고 7년간 투병하다, 2021년 33세 젊은 나이에 눈을 감았다.

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임진모는 지난 21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 "이럴 줄 알았으면 좋은 곳 구경이나 시켜줄걸, 집에서 요양만 시킨 게 한스럽다"며 "저는 아들이 눈 감을 때 이미 죽었다. 나도 송두리 째 같이 간 거다. 내가 낳은 아들이 내 눈앞에서 마지막으로 눈 감는데 정상이겠냐"라며 아들을 보낸 심경을 밝힌 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com