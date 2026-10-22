이광수 칭찬하려다 역풍…보넥도 명재현, '팬=고객 취급' 무례 논란에 사과

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 보이넥스트도어 명재현이 배우 이광수의 팬 소통 방식을 언급했다가 무례하다는 지적을 받자 결국 사과했다. 칭찬하려던 의도와 달리 팬을 '고객'에 빗댄 표현이 오해를 불러일으킨 것이다.

명재현은 지난 21일 팬 커뮤니티 위버스 라이브 방송을 통해 이광수와 관련한 자신의 발언을 해명하며 고개를 숙였다.

논란은 하루 전인 20일 명재현이 팬 소통 플랫폼에서 이광수의 '버블'을 언급하면서 시작됐다. 당시 명재현은 자신이 구독하는 팬 소통 서비스를 살펴보다 같은 그룹 멤버 태산의 이름을 발견했다는 일화를 전했다.

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그는 "이광수 형님 좀 보고 배우려 했는데 태산이 이름이 나오더라"며 이광수의 남다른 팬 소통 능력에 감탄했다. 이어 "고객 유치 능력이 말이 안 된다. 재능의 영역이다"라고 표현했다. 여기에 자신은 팬들을 고객으로 생각하지 않다 보니 어렵다는 취지의 발언을 덧붙였다.

문제는 '고객'이라는 단어였다. 일부 누리꾼들은 명재현의 발언이 이광수는 팬들을 돈을 내는 고객으로 바라보지만, 자신은 그렇지 않다는 의미로 해석될 수 있다고 지적했다. 연예계 선배인 이광수를 칭찬하는 과정에서 오히려 그의 팬 소통 방식을 상업적인 행위로 비유한 것이 부적절했다는 반응이 나왔다.

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반면 이광수의 뛰어난 소통 능력을 칭찬하려다가 표현을 잘못 선택한 것일 뿐 악의적인 의도까지 단정할 수는 없다는 의견도 제기됐다.

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논란이 확산되자 명재현은 직접 해명에 나섰다. 그는 이광수의 팬 소통 방식을 멋있게 생각하고 존경하며 배우고 싶다는 의미였지만 이를 메시지로 전달하는 과정에서 실수가 있었다고 설명했다. 또 자신의 발언으로 이광수에게 피해가 갈까 우려해 관련 언급을 망설였다고 털어놨다. 그러면서 앞으로 더욱 신경 쓰고 조심하겠다는 뜻을 밝혔다.

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한편 이광수는 지난 1일부터 유료 팬 소통 플랫폼 버블을 시작한 뒤 폭발적인 메시지 양과 특유의 유머 감각으로 화제를 모으고 있다. 지난 3일 절친 도경수의 콘서트를 관람하면서도 팬들과 실시간으로 대화를 나눠 '버블 중독'이라는 반응까지 얻었다.

당시 공연장에서 버블을 이용하는 모습이 포착되자 이광수는 "안 들키게. 진짜 민첩하게 행동했어"라며 능청스럽게 받아쳤다. 도경수의 스태프에게도 버블을 하는 모습을 들켰다고 털어놔 웃음을 안겼다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com