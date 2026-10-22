김원효♥심진화, 잉꼬부부인 줄 알았는데 "전재산 투자로 날려 이혼 생각"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 심진화가 김원효와 이혼을 결심했던 일화를 고백했다.

21일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에서는 '김원효&심진화 부부가 안 싸우는 이유'라는 제목의 영상이 게재, 개그우먼 심진화가 출연했다.

연예계 결혼 장려 부부인 심진화는 집안에 위기가 있었다고 고백했다. 심진화는 "이건 이혼감이다 싶었다"고 털어놨고 김효진은 "이 남자가 일을 많이 벌린다"고 밝혔다.

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심진화는 "저지레를 많이 한 적이 한번도 없는데 시원하게 싹 한 번 세게 날렸다. 내가 무슨 생각을 할 때였냐면 내 삶이 이렇게 고달프고 힘들었는데 김원효라는 사람을 만나서 이렇게 좋아졌다. 근데 사람이 하도 어렵게 살다 보면 너무 좋으면 더 불안하다"며 "'곧 뭐가 터지진 않을까' 싶다. 인생을 살면서 어떻게 걱정 없이 이렇게 살 수 있겠냐. 근데 결혼하고는 미친 듯이 좋았다. 너무 행복한 게 말이 안 됐다. 그래서 혹시나 불안했다. 근데 10년 딱 될 때 '이건 받아들여야 한다. 하늘이 내게 주신 복이다' 하고 마음을 놓을 때 일이 터졌다"고 털어놨다.

심진화는 "너무 충격 받았다. 나 모르게 우리 가지고 있는 전재산을 투자해서 0원이 됐다. 이건 진짜 이혼감이지 않냐. 그래서 진지하게 이혼을 생각했다"고 고백했다.

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하지만 대형 사고에도 심진화가 이혼 생각을 접은 이유가 있었다. 심진화는 "내 인생에 만 10년을 너무 이 사람 때문에 행복하게 살았더라. 한번도 경험해보지 못한 10년을 주지 않았냐. 내가 월세 30만 원도 못 내고 만난 남편인데 내 돈 날린 게 뭐 어떠냐. 어차피 나는 10원 한푼 없이 시작했는데. 그게 김원효 덕에 이런 집에도 살아보는데. 그래서 깔끔하게 잊어버리고 그 뒤로 한번도 말 안 했다. 지금 벌써 6년 넘었다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com