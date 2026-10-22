'재혼 앞둔' 서인영, 이혼 전문 변호사 만났다 "전에 만났어야 했는데" ('유행꼰대')

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[스포츠조선 이우주 기자] '서인영의 유행꼰대'에서 세기의 이혼부터 충격적인 재산 분할의 세계까지 다룬다.

오늘(22일) 밤 9시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브) 4회에서는 이혼 전문 변호사 박민철이 일일 특별 전문가로 출연해 서인영, 미미미누와 '이혼'을 주제로 다양한 이야기를 펼친다.

이날 서인영은 박민철 변호사를 보자마자 "전에 만났어야 했는데"라며 누구보다 반가워 한다. 하지만 박민철 변호사는 "이제는 더 이상 만나면 안 된다"고 받아쳐 웃음을 자아낸다.

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이어 세 사람은 세계적인 부호들의 이혼에 대해 이야기를 나눈다. 세기의 이혼으로 화제를 모은 해외 부호들의 천문학적인 재산 분할부터 국내 재벌 회장들의 이혼 사례까지 살펴본다. 특히 박민철 변호사는 이혼 시 자신의 몫을 제대로 챙길 수 있는 '실전 꿀팁'까지 전하며 서인영과 미미미누의 관심을 집중시킨다.

해외 셀럽들의 남다른 혼전 계약서도 소개된다. 이 가운데 서인영이 16년 전 혼전 계약서와 관련된 설문 조사에서 1위를 차지했던 사실이 알려져 모두를 놀라게 한다. 서인영은 혼전 계약서를 작성한다면 반드시 넣고 싶은 조항까지 대해 밝히며 궁금증을 자아낸다.

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역사 속 결혼 계약서에 대한 이야기도 이어진다. 약 4000년 전 작성한 것으로 알려진 인류 최초의 결혼 계약서에 담긴 이혼 조항과 위자료는 물론 시대를 뛰어넘는 파격적인 결혼 조항까지 공개돼 이목을 집중시킨다.

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황당한 위자료 청구 사례도 눈길을 끈다. 첫날밤을 보낸 다음 날 아침, 아내를 보고 이혼 소송을 제기한 사례가 소개되자, 서인영은 자신의 민낯을 보여주겠다며 자신 있게 나서 모두를 놀라게 했다는 후문이다. 상상을 뛰어 넘는 이혼의 세계와 이에 대한 서인영, 미미미누 그리고 박민철 변호사의 솔직한 이야기는 '서인영의 유행꼰대' 방송에서 공개된다.

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한편 '원조 트렌드세터' 서인영과 'MZ 트렌드 분석가' 미미미누가 요즘 유행을 두고 거침없는 썰전을 펼치는 세대 격돌 트렌드 토크쇼 '서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 밤 9시 E채널에서 방송되며 웨이브, 왓챠, U+tv 모바일 등 OTT 플랫폼에서도 시청할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com