역대급 만남 송혜교X공유 '천천히 강렬하게' 온다..12월 11일 공개 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(노희경 극본, 이윤정 연출)가 오는 12월 11일 전 세계 시청자를 찾는다.

'천천히 강렬하게'는 인생 드라마의 대명사 노희경 작가와 이윤정 감독의 만남, 그리고 송혜교, 공유, 김설현, 차승원의 강렬한 캐스팅으로 기대감을 고조시켰다.

돈 되는 일이라면 뭐든 해야 했던 가난한 어린 시절을 지나 음반 산업에 뛰어드는 민자(송혜교), 그런 민자의 곁을 지키며 그의 꿈을 위해 함께 내달리는 소꿉친구 동구(공유), 당돌한 성격을 지니고 자신만의 방식으로 성공을 향해 나아가는 동시에 민자와 애증의 관계로 얽히는 민희(김설현), 신인 가수도 최고의 스타로 만드는 당대 최고의 작곡가 석길여(차승원)까지. 삶의 밑바닥에서 고난과 역경을 딛고 자신들만의 목표를 향해 내달리는 이들의 이야기가 전 세계 시청자들에게 울림을 전할 예정이다.

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함께 공개된 공개일 발표 포스터는 턴테이블을 중심으로 작품 속 인물들의 인생이 파노라마처럼 펼쳐져 눈길을 사로잡는다.

가난으로 어려웠지만 함께 버텨냈던 어린 시절을 지나, 어른이 된 민자와 동구가 웨이터 일을 비롯해 다양한 일을 겪고 신입 모찌(매니저)로 성장해가는 모습은 이들이 어떤 일을 걸어왔고 앞으로 어떤 일을 마주할지 궁금증을 불러일으킨다.

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반짝이는 눈빛으로 노래하는 민희와 온 힘을 다해 색소폰을 연주하는 석길여의 모습은 두 사람이 음악을 통해 만들어갈 특별한 시너지를 기대하게 한다. 여기에, 절박하면서도 흥이 넘치는 표정으로 노래를 하고 있는 양자(이하늬)와 지난 세월의 희로애락을 담은 눈빛을 지닌 말순(나문희)의 모습이 더해져, 각기 다른 인물들이 빚어낼 다채로운 서사에 대한 기대감을 높인다.

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'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린 작품이다. 송혜교, 공유, 김설현, 차승원, 이하늬 등이 출연했고 '그들이 사는 세상' '그 겨울, 바람이 분다' '괜찮아, 사랑이야' '우리들의 블루스'의 노희경 작가가 극본을, '커피프린스 1호점' '골든타임' '치즈인더트랩' '아무것도 하고 싶지 않아'의 이윤정 감독이 연출을 맡았다. 오는 12월 11일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com