"돈 주고 고혈압 진단 조작해 병역 회피"…연예인 9명 집행유예

탕위저(왼쪽)와 탕전강 사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만에서 허위 고혈압 진단서를 이용해 병역을 회피한 연예인 9명이 1심에서 징역형을 선고받았다. 이들은 모두 집행유예를 선고받았지만, 최대 130만 대만달러(약 5300만원)의 벌금을 내고 사회봉사 명령도 이행해야 한다.

대만 중앙통신과 TVBS 등 현지 매체에 따르면 신베이 지방법원은 20일 병역 기피 사건에 연루된 연예인 9명에게 징역형을 선고하고 3~4년의 집행유예를 명령했다.

해당 연예인은 배우 겸 가수 탕위저(당우철, 댄슨 탕), 탕전강, 랴오런솨이, 가수 아다(창징샹), 리웨이펑, 배우 추하오치 등이다.

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이 가운데 탕위저는 드라마 '화양소년소녀', '연상니, 애상아', '아적청춘몰재파' 등에 출연, 한국에서도 유명세를 치렀다.

법원에 따르면 이들은 2009년부터 2022년까지 병역 기피를 도운 조직 두목 천즈밍에게 돈을 주고 병역 면제를 받기 위한 방법을 안내받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 해당 조직은 혈압 측정 때 숨을 참아 수치를 높이거나 24시간 혈압 측정 장치를 다른 사람이 대신 착용하는 등의 수법으로 고혈압 진단을 받도록 도운 것으로 조사됐다.

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이들은 이런 방식으로 중증 또는 중등도 고혈압에 해당하는 허위 진단서를 확보해 병역 의무를 피하려 한 것으로 파악됐다.

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이날 판결을 보면 배우 탕위저는 징역 1년 7개월에 집행유예 3년을 선고받았다. 30만 대만달러(약 1200만원)의 벌금과 150시간의 사회봉사 명령도 내려졌다.

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랴오런솨이는 징역 1년 10개월에 집행유예 4년을 선고받아 이번에 재판을 받은 연예인 가운데 가장 무거운 형량을 받았다. 벌금 액수도 130만 대만달러(약 5300만원)로 가장 많다. 탕전강은 징역 1년 4개월에 집행유예 3년, 벌금 50만 대만달러와 사회봉사 100시간을 명령받았다.

아다와 리웨이펑, 추하오치는 각각 징역 1년 2개월에 집행유예 3년, 징역 1년 4개월에 집행유예 3년, 징역 1년 4개월에 집행유예 3년에 처졌다. 벌금과 사회봉사 명령도 함께 받았다.

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재판부는 피고인들이 수사에 앞서 자수하고 범행을 인정했으며 조사에도 협조한 점 등을 양형에 고려했다고 밝혔다. 또한 이번 사건에서 재판을 받은 병역 의무자 14명 가운데 13명은 집행유예를 선고받았고, 나머지 1명은 징역 6개월에 벌금형으로 대체할 수 있는 처분을 받았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com