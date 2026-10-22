최민수 "내 인생샷, 경찰서 머그샷"...♥강주은도 못말려

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 최민수가 아내 강주은과 정장을 차려입고 다이소를 찾은 데 이어, 경찰서와 법원을 언급한 거침없는 입담으로 웃음을 안겼다.

지난 21일 강주은의 유튜브 채널에는 '민수와 데이트 정장 차려입고 다이소 가는 최강부부의 리얼한 일상 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 강주은은 예술 전시회 행사에 남편 최민수와 함께 참석할 계획을 세웠다. 하지만 최민수는 "굳이"라며 시큰둥한 반응을 보였다. 행사에 참석하기 위해서는 드레스 코드에 맞춰야 한다는 강주은의 설명에도 선뜻 나서지 않았던 것.

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결국 강주은은 최민수에게 10만 원을 걸고 함께 행사에 가자고 제안했고, 두 사람은 약속대로 한껏 멋을 낸 모습으로 등장했다. 이들의 차려입은 모습에 제작진은 "우와, 연예인이다!"라며 환호했다.

이에 최민수는 "양복 입으면 다 죽어"라며 특유의 너스레를 떨었다. 강주은 역시 "이 사람은 이렇게 양복을 입으면 또 다르다. 양복 입으니까 자기가 꼭 배우 같다"고 칭찬했다.

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그러자 최민수는 "배우 같아? 배우나 할까?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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하지만 한껏 멋을 낸 두 사람이 향한 곳은 예상 밖의 장소였다. 예술 전시회 행사에 앞서 이들이 도착한 곳은 다름 아닌 다이소였다.

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정장을 차려입은 채 다이소를 찾은 최민수는 "나는 세상에 다이소 오는데 정장 입는 사람 처음 봤네"라며 스스로도 어색한 상황에 웃음을 터뜨렸다.

두 사람은 이색적인 데이트를 기념하기 위해 '인생네컷' 사진 촬영에도 나섰다.

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이때 최민수는 "나의 인생샷은 경찰서에서 많이 찍었지"라는 뜻밖의 발언으로 분위기를 뒤집었다.

앞서 여러번 폭행 등 시비가 붙어 경찰서와 법원을 가야만 했던 최민수의 매운맛 개그, 강주은도 이에 지지 않고 "아니면 법원 앞에서?"라고 받아쳤다. 최민수는 "법원 앞에서도 찍었다. 머그샷이라고나 할까?"라고 응수하며 거침없는 입담을 이어갔다.