'오형제맘' 정주리, 11년간 임신·출산 반복에 소속사도 난감.."일 좀 하자고 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 정주리가 결혼 후 임신과 출산을 반복하느라 일에 전념하기 어려웠던 시간을 돌아봤다.

21일 유튜브 채널 '김미려&이경분의 뭐라도 되겠지'에는 '정주리는 어떻게 아들 다섯의 엄마가 됐을까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

정주리는 "어제 애들 5명을 (학교, 유치원에) 보내놓고 2시간 일하고 와서 또 하원을 시켰다"라며 다섯 아들 육아로 정신없는 근황을 전했다.

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이경분은 "일하고 오면 꿈같지 않나"라고 물었고 정주리는 "그렇다. 내가 지금 회사와 18년 일했는데 11년은 애를 낳았다. 일을 못하고 있으니까 회사에서도 일 좀 하자고 한다. 회사에서 '이날 시간 되니?'라고 물으면, '잠깐 할 수 있을 것 같다'라고 하면 갔다 오는 거다"라며 육아 중 틈을 내 일을 하고 있다고 전했다. 이어 "그 사이에 방송 흐름도 너무 많이 바뀌어서 내가 할 수 있는 게 많이 없어졌더라"라며 씁쓸해했다.

그런가 하면 이경분은 "주리 집에 특이점이 있다. 12년 동안 기저귀가 없는 날이 없다. 보통 집은 있다 없다 하는데 그냥 지금도 기저귀가 있다. 신혼부터 지금까지 있는 물건이 기저귀다. 박스째로 계속 있다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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한편 정주리는 지난 2005년 SBS 8기 공채 개그맨으로 데뷔했으며 2015년 1세 연하 비연예인과 결혼, 슬하에 다섯 아들을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com