"문신있어 탈락"...'나솔' 34기 영숙, 호감男 영호 앞 순자 '돌려까기' 논란

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영숙이 호감남 영호 앞에서 경쟁 상대인 순자의 문신을 언급해 '돌려까기' 논란을 낳고 있다. 공교롭게도 영호는 이후 순자에 대한 호감이 줄었다고 밝혀 눈길을 끌었다.

21일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'(나는 솔로)에서는 34기 영숙, 정숙, 순자가 영호와 함께 3대 1 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.

이날 세 여성은 영호의 마음을 얻기 위해 치열한 신경전을 벌였다. 특히 영숙은 적극적으로 대화를 이끌며 다른 여성 출연자들을 은근히 견제하는 듯한 모습을 보였다.

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문제의 장면은 식사 도중 문신에 관한 이야기가 나오면서 시작됐다.

영숙은 영호에게 문신이 있는지 물었고 영호가 문신이 없다고 답하자 문신에 대한 생각을 묻기 시작했다. 영호가 문신의 크기에 따라 다를 것 같다는 취지로 답하자 영숙은 "그럼 작게 여러 개는?"이라고 재차 질문했다.

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특히 영숙은 순자도 문신이 있다는 사실을 영호에게 먼저 언급했다. 순자가 직접 이야기를 꺼내기도 전에 순자를 향해 "탈락"이라고 외치고 다른 출연자의 사적인 부분을 화제로 올린 것. 순자는 몸에 작은 문신이 5~6개 있다고 밝혔다. 영호는 문신을 새긴 이유를 궁금해했고 순자는 "삶이 힘들 때 새겼다"고 설명했다. 그러자 영호는 "삶의 고비가 5~6번 있었어요?"라고 되물었다. 문신의 개수와 의미를 연결한 영호의 질문에 묘한 분위기가 형성됐다.

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실제로 영호는 이후 제작진과의 인터뷰에서 순자에 대한 관심이 줄었다는 속내를 털어놨다. 평소 문신을 선호하지 않는다는 개인적인 취향이 영향을 미친 것. 영숙 역시 팔에 문신이 있는 상황이었지만 대화가 순자의 문신 개수와 의미로 이어지면서 결과적으로 순자에게 더 불리하게 작용한 셈이 됐다.

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이 때문에 영숙의 질문이 단순한 호기심이었는지 아니면 같은 남성에게 호감을 가진 순자를 의식한 견제였는지를 두고 해석이 엇갈릴 만한 장면이 됐다.

한편 이날 영호는 세 여성에게 모두 친절한 태도를 유지하면서도 자신의 호감 순위를 끝내 공개하지 않았다. 이에 순자는 "나를 좀 특별하게 대하나 보고 싶었는데 워낙 모든 사람에게 친절해서 애매했다"며 아쉬움을 드러냈다. 영숙 역시 모두에게 착한 사람은 싫다며 영호에 대한 마음을 정리하는 모습을 보였다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com