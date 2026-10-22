스테파니 "♥23살 연상 남친, 나이 모르고 만나…세대차이 없다" ('노빠꾸')

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[스포츠조선 이우주 기자] '노빠꾸' 스테파니가 23살 연상 남자친구를 자랑했다.

21일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에서는 천상지희 스테파니가 출연했다.

23살 연상의 전 메이저리거 브래디 앤더슨과 열애 중인 스테파니. 2013년에 처음 만났다는 스테파니는 남자친구에 대해 "평생 술담배를 안 했다. 술도 제가 마셔야 옆에서 한 입 마신다. 운동도 계속한다. 몸이 엄청 단단하다"고 자랑했다.

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탁재훈은 "그분은 평생 타이즈는 못 입겠다"고 말했고 스테파니는 "레깅스만 입고 다닌다. 집에서 옷을 거의 안 입고 다닌다. 그래서 자연 상태다. 타올 정도는 두른다"고 밝혔다.

남자친구와 사귀게 된 계기에 대해 스테파니는 "코로나19 때문에 한국에 못 들어갔다. 그렇게 자연스럽게 사귀었다"며 "11월에 만났다가 제가 한국에 들어가기 하루 전날 만났는데 8년 만에 만난 거다. 서로 '변한 게 없다' 이렇게 된 거다. 나이도 그때는 몰랐다"고 밝혔다.

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탁재훈은 "세대차이 안 느껴지냐"고 물었고 스테파니는 "미국 분들은 그런 게 없다"고 밝혔다. 스테파니는 "우리나라는 나이에 많이 집착하는 편이지 않냐. 이런 이슈를 남자친구가 보고 '아니 왜 그렇게 이런 얘기를 하냐'고 놀랐다. 그런 게 어쩔 수 없다. (외국에서는) 나이를 얘기하는 거 자체가 실례니까"라고 다른 문화를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com