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"사는게 엉망, 버텨볼게"...박지윤, '상간 소송' 선고 앞두고 '딸 생일'에 울컥

김수현 기자

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"사는게 엉망, 버텨볼게"...박지윤, '상간 소송' 선고 앞두고 '딸 생일'에 울컥

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박지윤이 딸 다인이의 생일을 맞아 미안함과 사랑을 담은 진심 어린 메시지를 전했다.

박지윤은 22일 "생일 축하해 다인아"라며 딸 다인이의 생일을 축하했다.

그는 "어제 운동하고 그냥 잠들어버려서 아침에 미역국도 못 끓여주고, 엄마가 요즘 사는 게 엉망이지만 버티다 보면 좋은 날이 올 거라고 믿어"라며 미안한 마음을 드러냈다.

이어 "이젠 미안하단 말 대신 사랑한다는 말을 더 많이 할게"라며 딸을 향한 애틋한 마음을 전했다.

박지윤은 딸이 태어나던 날을 떠올리며 특별한 의미를 되새기기도 했다. 그는 "엄마는 분명 네가 태어나던 날 다시 태어났어. 집에만 있던 내가 너를 안고 떨어지는 낙엽을 보다가 결심했던 순간을 분명히 기억해. 이 아기 손을 잡고 나가자, 세상으로!"라고 회상했다.

그러면서 "그때부터 엄마는 많이 달라지고 세상에 더 적극적으로 한발을 내딛게 된 것 같아서 다인이에게 늘 고맙다"며 "엄마의 발걸음을 따라 다인이도 더 큰 세상을 보고 멋지게 살 거라 믿어!"라고 덧붙였다.

마지막으로 박지윤은 "언제나 사랑해. 저녁엔 네가 좋아하는 레스토랑 가서 맛있는 거 먹자"라며 딸의 생일을 축하하는 메시지를 마무리했다.

박지윤의 딸 다인이는 지난해 한국국제학교(KIS) 제주캠퍼스 중등과정을 졸업했으며, 현재 고등학생으로 의대 진학을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 박지윤은 KBS 아나운서 동기인 최동석과 2009년 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 2023년 결혼 14년 만에 이혼 절차에 들어갔으며, 현재 관련 소송을 진행 중이다. 두 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 갖고 있다.

또한 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심은 변론 절차를 마쳤으며, 오는 11월 16일 제주지방법원에서 선고가 예정돼 있다.

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