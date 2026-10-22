메이플스토리, 5년 만에 금손 어워즈 개최…가을 업데이트 실시

Advertisement

Advertisement

넥슨이 '메이플스토리'에 신규 이벤트와 최상위 보스 난이도를 추가하고, 5년 만에 이용자 디자인 공모전인 금손 어워즈를 개최한다.

넥슨은 22일 온라인게임 '메이플스토리'의 가을 2차 업데이트를 실시하고 스토리 이벤트 '메이플 이스케이프: 사라진 네미'를 비롯한 신규 콘텐츠를 선보였다.

11월 18일까지 진행하는 이번 이벤트는 NPC '명탐정 핑크빈'과 함께 맵 곳곳의 단서를 찾고 퍼즐을 풀어가는 방식이다. 총 4개 챕터로 구성되며, 매주 새로운 이야기가 공개된다. 챕터를 완료하면 '마녀 모자 라이딩(영구) 교환권', '할로캣 데미지 스킨(유닛) 선택권' 등 신규 치장 아이템을 받을 수 있다. 모든 챕터를 완료한 이용자에게는 오프라인 방탈출 카페 '메이플스토리 이스케이프' 이용권 추첨에 참여할 기회가 주어진다. 당첨자는 총 200명이다.

Advertisement

이용자가 직접 치장 아이템을 디자인하는 '제2회 금손 어워즈'도 열린다. 2021년 이후 5년 만에 개최되는 이번 공모전은 헤어·성형·의상 세트·펫에 신규 부문인 '솔 헤카테 스킨'을 더해 총 5개 부문으로 진행한다. 260레벨 이상 대표 캐릭터를 보유한 이용자는 11월 11일까지 공식 홈페이지에서 작품을 접수할 수 있다. 내부 심사를 통과한 작품은 11월 30일부터 12월 6일까지 이용자 투표를 거친다. 부문별 수상자 36명에게는 최대 300만원의 상금과 150만 넥슨캐시를 비롯해 게임 관련 상품을 지급한다.

Advertisement

최상위 이용자를 위한 보스 콘텐츠도 강화한다. '림보'와 '발드릭스'에 최고 난이도인 '익스트림'을 추가했다. '익스트림 림보'는 285레벨 이상, '익스트림 발드릭스'는 290레벨 이상 캐릭터가 최대 3인 파티를 구성해 도전할 수 있다. 처치 보상으로는 포켓 및 펜던트 장비의 익셉셔널 강화를 지원하는 전용 아이템이 주어진다. 신규 패턴을 추가하고 기존 난이도에서도 일부 패턴과 이펙트의 가시성을 개선했다.

사냥 이벤트 '탐정 예티의 수상한 돋보기'는 11월 18일까지 진행한다. 레벨 범위 몬스터를 사냥해 전용 아이템을 얻으면 일정 시간 대량의 경험치를 제공하는 몬스터를 소환할 수 있다. 레벨 범위 몬스터 1만 마리를 처치하는 일일 미션을 완료하면 더 많은 경험치를 제공하는 몬스터 소환 아이템도 하루 한 번 지급한다. 주요 마을과 사냥터에 등장하는 룬과 엘리트 몬스터도 할로윈 테마로 바뀐다.

Advertisement

Advertisement

이와 함께 '퍼스널 버닝' 성장 미션을 기존 30단계에서 45단계로 확대하고, 가을 시즌 이벤트 '아르고 호의 방문객'에서는 '제른 다르모어'의 사도인 '하보크', '레사', '레이나', '발드릭스'의 과거 이야기를 공개한다.

이용자 편의성 개선도 이뤄졌다. 월드에 관계없이 다른 이용자와 그룹 채팅을 할 수 있는 '메이플 톡'을 도입하고, 월드 내 캐릭터끼리 마스터 라벨 아이템을 공유할 수 있는 '월드 공유 치장 슬롯'을 추가했다. 메이플 홈 기능을 확장하고 유니크 이하 등급의 잠재능력과 어빌리티 자동 재설정 기능도 지원한다.

한편 넥슨은 23일부터 11월 19일까지 프리미엄 PC방 접속 이벤트를 진행한다. 일일 및 누적 접속 시간에 따라 '탐험 코인 교환권', 'VIP 부스터', '상급 EXP 교환권', 각종 큐브 등을 지급한다.

Advertisement

이번 업데이트는 신규 스토리와 성장 콘텐츠뿐 아니라 이용자 창작 활동에도 초점을 맞췄다. 특히 금손 어워즈는 이용자가 직접 만든 디자인이 실제 게임 콘텐츠로 이어지는 행사라는 점에서 의미가 있다. 5년 만에 재개된 공모전이 어떤 아이디어를 발굴해 게임에 반영할지 관심을 모은다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com