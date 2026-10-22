[SC인터뷰]"레드팀 형들·벡터에게도 미안했다"…'더 커뮤니티2' 동키의 이중생활(종합)

'더 커뮤니티2' 동키로 활약한 박철현. 사진제공=웨이브

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 겉으로는 순박하고 충직한 레드팀의 퀴즈 에이스, 그러나 그 이면은 타운 전체에 전쟁을 일으켜야 하는 군수업자의 숨겨진 협력자였다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')에서 '동키'로 활약한 스탠드업 코미디언 박철현은 서로 다른 두 역할 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 펼쳤다. 레드팀의 일원으로 생존을 도모하면서도, 군수업자 벡터(정재호)와 비밀리에 협력했더니, 끝내 최종 상금을 거머쥐었다.

최근 서울 영등포 여의도 웨이브 사무실에서 스포츠조선과 만난 박철현은 "너무 재밌었다. 살면서 해보기 힘든 경험을 해본 것 같다"며 종영 소감을 밝혔다.

Advertisement

이어 "안에 있었던 9일도 마찬가지였지만, 나와서도 사람들 반응이 뜨거웠던 것 같다. 여러 가지 의견도 갈렸는데, 시즌1도 그랬던 것 같다"고 돌아봤다.

지난 9일 최종회가 공개된 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 이해관계를 가진 참가자들이 자원을 확보하고 거래하며 생존을 겨루는 사회 실험 서바이벌이다. 박철현은 레드팀의 일원으로 활동하는 동시에 군수업자 벡터와 접선해 내부 정보를 전달하는 비밀 협력자 역할을 맡았다.

Advertisement

처음부터 다른 참가자들을 속여야 하는 역할이 부담스러웠던 것은 아니다. 오히려 평소 자신의 취향에 잘 맞는 역할이었다. 박철현은 "저는 마피아가 되는 걸 좋아한다. 남들 속이면 재밌다고도 생각한다. 협력자 롤은 감사하게 생각한다"고 말했다.

Advertisement

그러나 막상 게임에 들어가자 예상하지 못한 어려움이 생겼다. 군수업자와 협력자 사이의 정보 격차가 컸던 데다, 레드팀에서 함께 생활하는 시간이 길어질수록 소속감도 강해졌던 것이다.

Advertisement

박철현은 "군수업자와 제가 가지고 있는 정보의 비대칭이 심했다. 적극적으로 하기는 힘들었다. 그리고 두 번째는 레드팀 소속감이 강해지면서 생기는 어려움도 있었다"고 털어놨다.

'더 커뮤니티2' 레드팀 박철현(왼쪽), 승우아빠. 사진제공=웨이브

무엇보다 레드팀 리더 마이야르(승우아빠)의 존재가 중요한 변수였다. 마이야르는 동키의 스파이 가능성을 의심하면서도 끝내 그를 팀원으로 받아들였고, 박철현 역시 이러한 관계 속에서 플레이의 방향이 달라졌다고 돌아봤다.

Advertisement

박철현은 "주도적으로 플레이할 수 있었으면 좋았겠지만, 지나고 보니까 야르 형이 품어주니까 흐름이 바뀌었다고 생각했다"고 말했다.

이어 "여기에 '화블레'(화이트, 블루, 레드) 연합이 물자를 나누는 데 있어서 벡터의 역할도 있었다. 여러 가지 플레이의 길 중에 의미 있는 선택을 한 것 같다고 생각한다"고 설명했다.

'더 커뮤니티2' 동키로 활약한 박철현. 사진제공=웨이브

그렇다고 본래 협력 관계였던 벡터를 외면할 수도 없었다. 레드팀에 대한 소속감과 별개로, 자신을 위해 움직였던 벡터에게도 미안함을 느꼈다는 것이다.

Advertisement

박철현은 "벡터님도 저를 챙겨주시려고 노력하셨다. 오히려 벡터님에게도 미안했다. 혼자 고군분투하는데 제가 도와드릴 방법이 없었다"고 말했다.

이어 "벡터님이 블루팀에게 디파짓 전략도 제안하면서 전쟁도 일어나고, 제 상금도 챙겨주셨다"고 덧붙였다.

이처럼 레드팀과 벡터 사이에서 복잡한 관계를 이어온 박철현은 최종회에서 벡터와 상금을 절반씩 나누는 선택을 했다. 그러나 당시에는 레드팀의 다른 멤버들이 상금을 받지 못했다는 사실조차 알지 못했다고 털어놨다.

박철현은 "우선 그때는 레드팀 형들이 상금을 못 받았다는 걸 몰랐다. 그걸 알았다고 해도 거기서 상금을 안 받는다고 하면, 제 상금을 챙겨주려고 했던 마이야르 형의 노력이 무산되는 거다. 받아야 된다고 생각했다. 그걸 거절했다면 연합의 플레이에도 찬물을 끼얹었다고 생각했다"고 설명했다.

벡터가 제안한 상금의 절반도 적은 몫이라고 생각하지 않았다. 박철현은 "벡터가 제안한 절반이 적다고는 생각하지 않았다. 우리의 약속대로 했구나라는 생각이었다. 그 나름대로 벡터님도 열심히 하셨다"고 말했다.

이어 "만약 상금이 삭제되지 않았더라면 그게 1억이니까 저에게 더 적은 비율로 줘도 상관없다고 생각했다. 정말 벡터님이 최선을 다했다고 생각했다. 그래서 5대5가 맞다고 했다"고 밝혔다.

다만 방송을 지켜보는 제삼자의 입장에서는 다른 선택이 더 나았을 수도 있다고 인정했다. 박철현은 "제삼자로 보면 어떤 상황에서는 제가 최후통첩을 거절하는 그림이 나았을 수도 있겠다는 생각도 들었다. 진짜 저를 기만하는 숫자였다면 거절했을 것 같긴 하다"고 덧붙였다.

'더 커뮤니티2' 동키로 활약한 박철현. 사진제공=웨이브

최종 상금을 획득한 만큼 사용 계획에도 관심이 쏠린다. 그런데 박철현이 가장 먼저 떠올린 것은 자신의 소비가 아니라 레드팀 동료들과 가족들이었다.

"우선 레드팀 형들에게는 맛있는 밥과 선물을 생각하고 있다. 사실 그런 것 같다. 목돈을 벌어본 적이 없어서 그동안 신세 졌던 분들께 갚고 싶은 거다. 어머님, 장모님께도 돈을 좀 보내드리고 와이프에게도 선물을 해줄 계획이다. 그러다 보니까 세금 떼고 남는 게 없더라(웃음)."

최종회 결말을 둘러싼 논란에 대해서는 참가자로서 아쉬움을 드러내면서도 제작진의 의도를 이해하려 했다. 특히 군수업자에게 적용된 규칙이 자신들이 예상했던 것보다 큰 변수로 작용했다고 돌아봤다.

박철현은 "룰을 조금 더 명확하게 알았더라면 우리 연합에도 다른 옵션이 있었을 것 같다. 군수업자 룰은 달랐기 때문"이라며 "그런데 이 군수업자 룰이 저희 계획을 틀어버릴 수 있을 정도의 룰이라고 생각하지 못했다. 오히려 마지막 9일 차가 심심할 거라는 안일한 판단도 했다"고 털어놨다.

그러면서도 "시즌1 엔딩을 아쉬워하는 분들도 계셨기 때문에 제작진 입장에서는 마지막까지 일어날 수 있는 일을 배치하신 것 같다. 변수라면 변수를 설정하신 거다. 전체적인 흐름이 한 방향으로 흘러가지 않았으면 하는 제작진의 세팅이라고 생각한다"고 설명했다.

'더 커뮤니티2' 동키로 활약한 박철현. 사진제공=웨이브

스탠드업 코미디언으로서의 직업적 철학도 '더 커뮤니티2'를 바라보는 시선과 맞닿아 있었다. 웃음을 전하는 사람으로서 메시지를 앞세우는 것을 경계하지만, 이번 프로그램에서는 참가자들의 선택 자체가 다양한 생각을 남겼다는 것이다.

박철현은 "스탠드업 코미디를 하면서 경계하는 게 교훈이나 메시지를 주는 거다. 저는 웃음을 주는 사람이지, 메시지를 전달할 만큼 좋은 사람이 아니라는 생각은 있다"며 "이 프로그램은 적극적으로 메시지를 주려고 한 게 아닌 것 같다. 그런데 겪은 모습 자체가 여러 생각이 들게 한 것 같다. 자원이나 플레이도 중요했지만, 사람들의 관계도 중요했던 것 같다"고 짚었다.

웃음을 짓게 하되 교훈을 강요하지 않는 스탠드업 코미디처럼, 박철현에게 '더 커뮤니티2'는 인위적인 메시지 대신 사람 그 자체를 곱씹게 한 시간이었다.

"명대사도 참 많았어요. '선택에 가속도가 붙는다'는 소금(임지은) 님 말, '상황이 사람을 만든다'는 루나(박세승) 님 말 등이요. '인간이 다양하고 복잡하구나, 우리가 흔히 생각하고 있던 가치관과 다른 선택을 할 수 있구나' 그걸 보여준 것 같아요. 재미도 너무 재밌지만, 인간의 다층적인 면을 보여줬지요. 그래서 너무 남는 게 많고, 여운도 있는 것 같아요."