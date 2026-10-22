"아기 밥 세 공기인 줄" 손예진, ♥현빈과 집밥 공개했다가 '식사량'에 깜짝

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손예진이 정성껏 차린 집밥을 공개했다가 뜻밖의 주목을 받았다.

손예진은 21일 "정신 없이 요리하고 앉아서 다 같이 먹을 때가 제일 행복. 여러분도 건강하고 맛있는 것들 많이 드세요!!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 손예진이 남편 현빈과 아들을 위해 정성껏 차린 집밥 사진들이 담겼다. 생선구이와 각종 나물들, 샐러드, 전 등 다양한 메뉴로 집밥을 차린 손예진의 금손 면모에 팬들의 감탄이 쏟아졌다. 소고기를 잔뜩 넣은 김밥까지 야무지게 싼 손예진의 요리 솜씨가 돋보이는 가운데, 팬들의 관심은 다른 곳에 쏠렸다. 바로 손예진 부부의 적은 식사량. 어떤 게 아들 밥 공기인지 구분이 안 될 정도로 적은 식사량에 팬들은 깜짝 놀랐다.

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팬들은 "밥양이 중요하다는 걸 확실히 배운다", "밥양 보고 반성하게 된다", "아기 밥 세공기인 줄"등의 반응을 보였다.

한편, 배우 손예진은 2022년 배우 현빈과 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com