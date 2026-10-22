'백수 이세돌' 이명섭 PD "난 이세돌의 열렬한 팬…알파고 대국 10주년 맞아 프로 만들고 싶었다"

22일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 KBS예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 이명섭 PD, 출연진과 함께 포즈를 취하고 있는 이세돌. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.22/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 이명섭 PD가 '백수 이세돌'을 만들게 된 계기를 전했다.

이명섭 PD는 22일 서울 영등포구 여의도동 KBS 별관공개홀에서 열린 KBS2 신규 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 "전 이세돌 기사님의 굉장한 팬이었다"며 "알파고 대국 10주년을 기념해 프로그램을 만들고 싶었다"라고 했다.

'백수 이세돌'은 2016년 알파고와의 대국에서 인류 대표로 나서 유일한 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기다. 이세돌은 세기의 대국으로부터 10년, 바둑판을 내려놓은 그는 '자발적 백수'이자 '취준생'으로서 두 번째 인생을 찾아 나선다. AI가 대체할 수 없는 일을 직접 배우고, 공사판과 일터 곳곳에서 손과 몸으로 부딪치며 새로운 직업을 탐색한다.

Advertisement

이명섭 PD는 프로그램을 연출하게 된 계기에 대해 "제가 이세돌 기사님의 굉장한 팬이었다. 독특한 기품과 화려한 수싸움을 좋아했다. 10년 전 알파고 대국 때도 한 마음으로 응원을 했고, 제가 여러 매체를 통해 접했던 이세돌 기사님의 승부사적 기질과 다양한 모습을 담고 싶었다. 딱 올해가 알파고 대국 10주년이라 타이밍이 좋았고, 부탁을 드렸을 때도 흔쾌히 수락해 주셨다"고 전했다.

이어 AI를 소재로 프로그램을 만든 점에 대해선 "AI와 전면적으로 대결을 펼친다기보단, 하나의 예능적인 장치로 봐주셨으면 감사하겠다"고 당부했다.

Advertisement

한편 KBS2 '백수 이세돌'은 23일 오후 8시 30분 첫 방송된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com