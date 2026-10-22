이경규, '말투 어눌' 건강이상설 후 은퇴 시점 언급..."앞으로 12년"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 이경규가 은퇴 시점을 언급하며 후배들을 놀라게 했다.

최근 EBS 다큐멘터리 공식 유튜브 채널에는 '시대 목격'에 출연하는 '현역 이경규' 편 예고 영상이 공개됐다.

올해 66세로 데뷔 46년 차를 맞은 이경규는 혹독한 예능계에서 오랜 시간 정상급 자리를 지켜온 인물이다.

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후배 방송인 유재석은 이경규에 대해 "큰 나무다. 계셔 주시는 것만으로도 큰 의지가 된다고 생각한다"고 존경심을 드러냈다. 반면 박명수는 "참 오래도 해먹었다"고 특유의 거침없는 입담으로 웃음을 안겼다.

이경규의 다양한 능력도 조명된다. 외모부터 각종 시상식에서 거둔 성과, 새로운 분야에 끊임없이 도전하는 적극적인 태도까지 후배들의 칭찬이 이어졌다.

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이런 가운데 이경규는 자신의 은퇴 시점에 대해 "앞으로 12년?"이라고 답해 현장을 놀라게 했다.

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이에 김진수는 "방송을요? 에이, 더 하셔야죠"라며 만류했다. 이경규는 "에이"라고 반응하면서도 이내 "그럼 100살?"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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'예능 대부' 이경규의 은퇴 관련 발언이 관심을 모으는 가운데, 최근 불거졌던 건강이상설에도 시선이 쏠린다.

앞서 이경규는 유튜브 영상에서 평소보다 말투가 어눌하게 들린다는 반응이 나오면서 건강이상설에 휩싸였다. 영상을 본 누리꾼들은 물론 지인들로부터도 건강을 걱정하는 연락을 받았다고 밝혔다.

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당시 이경규는 "어눌한 게 아니다. 화가 나서 목이 쉬어서 그런 것"이라고 해명하며 우려를 일축했다.

소속사 역시 건강이상설에 대해 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다. 유튜브 촬영 당시 수면 부족으로 다소 피곤한 상태였을 뿐이라며 건강에 문제가 있다는 추측에 선을 그었다.

데뷔 46년 차에도 여전히 현역으로 활동 중인 이경규가 은퇴에 관해 어떤 생각을 밝혔을지, 또 직접 공개할 근황에도 관심이 모인다.