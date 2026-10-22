이세돌 "'백수 이세돌' 제안받자마자 딱 꽂혔다…삶을 배우는 시간 가져"

22일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 KBS예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이세돌. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.22/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 전 바둑기사 이세돌이 '백수 이세돌'을 통해 새로운 일에 도전하게 된 소감을 전했다.

이세돌은 22일 서울 영등포구 여의도동 KBS 별관공개홀에서 열린 KBS2 신규 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 "처음 프로그램 출연 제안을 받고 깜짝 놀랐다"며 "직업보단 삶을 배우는 뜻깊은 시간이었다"라고 했다.

'백수 이세돌'은 2016년 알파고와의 대국에서 인류 대표로 나서 유일한 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기다.

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이세돌은 알파고를 상대로 인류에게 처음이자 유일한 승리를 안겨줬다. 이번에는 오직 인간만이 할 수 있는 일을 찾아 삶의 일터로 직접 뛰어든다. 그는 "처음 프로그램 제안을 받고 깜짝 놀랐다. 어떤 프로그램의 이름만 듣고 딱 꽂히기가 어렵다고 생각하는데, 이번엔 듣자마자 딱 꽂혔다. 또 프로그램에 대한 설명까지 들으니까 더 좋았다"고 전했다.

이를 통해 다양한 직업을 체험해 본 소감을 묻자, 이세돌은 "직업에 대해 배우기보단, 삶을 배우는 뜻깊은 시간이었다. 이제 일을 그만두다 보니 몸이 뻐근하고 허리가 좋지 않다. 계속해서 일을 나가야 하지 않을까 싶다"고 너스레를 떨었다.

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한편 KBS2 '백수 이세돌'은 23일 오후 8시 30분 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com