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'53세 득녀' 바비킴, 분유값에 비상 "알바하며 3배 더 일해야..잠 못 자 힘들다"

이게은 기자

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'53세 득녀' 바비킴, 분유값에 비상 "알바하며 3배 더 일해야..잠 못 자 힘들다"

[스포츠조선 이게은기자] 가수 바비킴이 딸을 얻은 후 경제적인 부담감과 육아의 고충을 털어놨다.

21일 바비킴의 유튜브 채널 'I'm a 바비킴'에는 '15살 연하와 결혼해 53살에 첫 아이를 낳기까지 바비킴의 러브 스토리 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

바비킴은 콘서트 스태프로 일하던 아내와 인연을 맺어 결혼에 골인하게 됐다고 밝혔다. 이후 지난 7월 53세에 첫 딸을 품에 안았다. 바비킴은 아내가 임신했을 당시 심경에 대해 "믿기지 않았다"고 회상했고, 아내도 "너무 좋았다. 노력해도 안되는 순간은 너무 힘들었는데 막상 포기할 때쯤 임신이 돼서 너무 좋았다. 너무 행복했다"라고 말했다.

이어 "임신했을 때 저는 입덧이 심하지 않았는데 대신 남편이 입덧을 해서 깜짝 놀랐다. 출산 후에도 남편은 원형 탈모가 왔고 입술도 터졌다"라고 덧붙였다.

'53세 득녀' 바비킴, 분유값에 비상 "알바하며 3배 더 일해야..잠 못 자 힘들다"

그런가 하면 아내는 둘째를 원하지만 바비킴은 난색을 표해 눈길을 끌었다. 바비킴은 "난 딸을 위해 알바도 하고 2, 3배 더 열심히 밖에 나가서 일을 해야 한다. 가수니까 잠도 잘 자야 한다", "요즘 잠을 제대로 못 자서 무대에 설 때 너무 힘들다"라고 호소했다. 앞서 바비킴은 '카페 알바로 분유값 버는 53살 애아빠'라는 제목의 영상을 통해 생활비에 보탬이 되고자 카페 아르바이트에 나선 모습을 공개한 바 있다.

하지만 아내는 "남편은 절대 둘째가 없다고 했다"라고 말하면서도 물러서지 않았다. 바비킴은 "딸이 아내를 닮아 성격이 순해서 우리를 힘들게 하지 않는다. 날 닮았다면 둘째 얘기는 절대 없었을 것"이라고 덧붙였지만, 아내는 "낳을 때까지는 모르니까 일단 낳아보자"라고 선언했다. 바비킴은 "그래. 난 경고했다"라며 결국 꼬리를 내렸다.

한편 바비킴은 지난 2022년 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

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