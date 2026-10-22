'53세 득녀' 바비킴, 분유값에 비상 "알바하며 3배 더 일해야..잠 못 자 힘들다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 바비킴이 딸을 얻은 후 경제적인 부담감과 육아의 고충을 털어놨다.

21일 바비킴의 유튜브 채널 'I'm a 바비킴'에는 '15살 연하와 결혼해 53살에 첫 아이를 낳기까지 바비킴의 러브 스토리 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

바비킴은 콘서트 스태프로 일하던 아내와 인연을 맺어 결혼에 골인하게 됐다고 밝혔다. 이후 지난 7월 53세에 첫 딸을 품에 안았다. 바비킴은 아내가 임신했을 당시 심경에 대해 "믿기지 않았다"고 회상했고, 아내도 "너무 좋았다. 노력해도 안되는 순간은 너무 힘들었는데 막상 포기할 때쯤 임신이 돼서 너무 좋았다. 너무 행복했다"라고 말했다.

Advertisement

이어 "임신했을 때 저는 입덧이 심하지 않았는데 대신 남편이 입덧을 해서 깜짝 놀랐다. 출산 후에도 남편은 원형 탈모가 왔고 입술도 터졌다"라고 덧붙였다.

그런가 하면 아내는 둘째를 원하지만 바비킴은 난색을 표해 눈길을 끌었다. 바비킴은 "난 딸을 위해 알바도 하고 2, 3배 더 열심히 밖에 나가서 일을 해야 한다. 가수니까 잠도 잘 자야 한다", "요즘 잠을 제대로 못 자서 무대에 설 때 너무 힘들다"라고 호소했다. 앞서 바비킴은 '카페 알바로 분유값 버는 53살 애아빠'라는 제목의 영상을 통해 생활비에 보탬이 되고자 카페 아르바이트에 나선 모습을 공개한 바 있다.

Advertisement

하지만 아내는 "남편은 절대 둘째가 없다고 했다"라고 말하면서도 물러서지 않았다. 바비킴은 "딸이 아내를 닮아 성격이 순해서 우리를 힘들게 하지 않는다. 날 닮았다면 둘째 얘기는 절대 없었을 것"이라고 덧붙였지만, 아내는 "낳을 때까지는 모르니까 일단 낳아보자"라고 선언했다. 바비킴은 "그래. 난 경고했다"라며 결국 꼬리를 내렸다.

Advertisement

한편 바비킴은 지난 2022년 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com