인도 여행 후 사라진 女유튜버 '길바닥'...결국 SBS가 찾아나섰다

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[스포츠조선 조민정 기자] 인도 여행 영상을 마지막으로 1년 넘게 근황이 뜸해진 여행 유튜버 '길바닥'을 찾기 위해 SBS '궁금한 이야기 Y' 제작진까지 나섰다. 해당 유튜버가 직접 무사하다는 글을 올렸음에도 일부 시청자들이 평소와 다른 말투를 지적하며 의문을 제기하고 있어 관심이 쏠리고 있다.

지난 21일 SBS '궁금한 이야기 Y' 제작진은 공식 채널을 통해 "유튜버 길바닥 님 본인이나 지인분들의 연락을 기다립니다"라는 제보 요청 글을 게재했다.

길바닥은 저렴한 비용으로 세계 곳곳을 여행하는 배낭여행 콘텐츠를 선보여 온 여성 유튜버다. 현재 유튜브 채널에는 52개의 영상이 공개돼 있다.

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그런데 약 1년 전 인도 여행 영상을 마지막으로 새로운 장편 영상이 올라오지 않으면서 구독자들의 걱정이 시작됐다. 마지막 영상에는 "무슨 일 생긴 건 아니냐", "무사히 돌아왔으면 좋겠다"는 취지의 댓글이 이어졌고, 일부 시청자들은 인도 여행 중 신변에 이상이 생긴 것 아니냐는 추측까지 내놓았다.

이후 약 3개월 전 길바닥의 유튜브 커뮤니티에 근황을 알리는 글이 올라왔다.

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게시글에는 "저 여행 잘 마치고 살아있습니다"라며 "좋은 영상 만들려다 번아웃 와서 이제 해야지 조만간 해야지 하던 게 이렇게 돼버렸네요"라는 내용이 담겼다. 이어 "13개월간의 여행 무사히 마쳤고 인도에선 아무 일도 일어나지 않았어요"라며 그동안 소식을 전하지 못한 데 대해 사과했다. 또한 "댓글이 이렇게 많이 달린 줄 몰랐는데 보고 깜짝 놀라서 급히 글 남깁니다"라며 "제 구독자분들은 정말 찐 구독자들이시구나 다시 한번 느낍니다"라고 고마움을 전했다.

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하지만 해당 게시글이 올라온 뒤에도 일부 구독자들의 의문은 가라앉지 않았다.

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기존 영상이나 게시글에서 사용하던 말투와 문장부호가 달라졌다는 이유였다. 실제로 한 구독자는 "이전 글에는 마침표나 느낌표가 웬만하면 꼭 들어갔는데 이 글은 그런 게 하나도 없으니 뭔가 위화감이 들긴 하네요. 사진이라도 올려주셔야 다들 걱정을 안 할 듯"이라는 댓글을 남겼다.

온라인 커뮤니티에서도 의문이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 유튜브 채널의 국가 설정이나 최근 쇼츠 영상의 문체가 수상하다는 주장을 내놨다. 한 누리꾼은 "라이브 한 번이면 해결되는데"라며 본인이 직접 모습을 드러내 안부를 확인해 주길 바란다는 반응을 보이기도 했다.

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이런 상황에서 '궁금한 이야기 Y' 제작진이 길바닥 본인과 지인들을 공개적으로 찾고 나서자 다시 관심이 집중되고 있다. 일부 누리꾼들은 "방송사에서는 왜 취재하는 거냐", "아직 제보를 받고 있다고 하니 걱정된다", "무사했으면 좋겠다" 등의 반응을 보였다.

1년 넘게 이어진 영상 공백과 뒤늦은 생존 신고 그리고 방송사의 공개 제보 요청까지 길바닥의 근황을 둘러싼 궁금증이 커지는 가운데 제작진이 당사자와 연락해 시청자들의 우려를 해소할 수 있을지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com