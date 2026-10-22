장윤정, 은퇴 시기 정했다...♥도경완 폭로에 깜짝 "비밀을 안 지켜" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이우주 기자] '신상출시 편스토랑' 도경완이 폭탄발언을 한다.

22일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 KBS에 5년 8개월 만에 돌아온 탕아 '좋셰프' 도경완과, 도경완의 영원한 환상의 짝꿍 장윤정의 유쾌한 일상이 공개된다. 이 과정에서 도경완이 장윤정의 은퇴 시기에 대한 폭탄발언을 한다. 갑작스러운 발언으로 장윤정도 깜짝 놀란다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 도경완은 집에 있는 안주 냉장고에서 전국 각지에서 올라온 진귀한 식재료들을 꺼냈다. 이어 '장윤정 전담 안주 셰프'답게 장윤정의 취향을 제대로 저격하는 안주 메뉴들을 뚝딱 완성했다. 도경완의 화려한 안주 퍼레이드에 '편스토랑' 식구들도 군침을 꼴깍 삼켰다.

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이날 장윤정X도경완 부부는 도경완의 안주 한상을 놓고 허심탄회하게 마음속 이야기들을 꺼냈다. 이때 도경완이 "장윤정은 은퇴 시기를 정해놨다"라며 정확한 시기를 언급해 '편스토랑'을 발칵 뒤집었다. 장윤정도 크게 당황하며 "비밀이라고 했잖아. 왜 비밀을 안 지켜?"라고 말했다. 도경완 폭탄 발언의 진실은 무엇일까.

그런가 하면 장윤정이 얼마 전 도경완과 아들 연우, 딸 하영이까지 온 식구가 처음으로 자신의 콘서트를 관람했다고 해 눈길을 끌었다. 장윤정은 "연우와 하영이가 내 콘서트를 와서 보는 것은 처음이었다. 소리에 민감한 아이들이라 걱정했는데…"라며 연우와 하영이가 콘서트를 본 반응을 전해 뭉클한 감동을 줬다. 엄마의 콘서트를 처음으로 본 연우-하영 남매는 어떤 말을 했을까.

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이어 장윤정은 콘서트 관람 후 남편 도경완의 변화도 언급했다. 장윤정은 "남편이 갑자기 더 잘해줬다"라며 "어떤 마음으로 그렇게 잘해준 거야?"라고 물었다. 과연 도경완이 콘서트 이후 달라진 이유는 무엇일까. 웃음이 끊이지 않는 '좋셰프' 도경완과 장윤정의 이야기는 10월 22일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만나볼 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com