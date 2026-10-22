장도연, '기이한 연애' 이어 '백수 이세돌'까지…"AI는 헬퍼 정도가 딱 좋아"

22일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 KBS예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 장도연. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.22/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 장도연이 '나의 AI 파트너 - 기이안 연애'에 이어 '백수 이세돌'을 촬영하면서 AI에 대한 느낀 점을 털어놨다.

장도연은 22일 서울 영등포구 여의도동 KBS 별관공개홀에서 열린 KBS2 신규 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 "AI는 딱 헬퍼 정도로만 사용하는 게 딱 좋을 것 같다"라고 말했다.

'백수 이세돌'은 2016년 알파고와의 대국에서 인류 대표로 나서 유일한 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기다.

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장도연은 재치 있는 입담과 빠른 순발력으로 현장의 웃음과 긴장감을 살리며, 이세돌의 진솔한 도전에 활력을 더한다. 그는 "실제로 이세돌 기사님을 보면 어떨까 궁금했다. 제가 볼 때마다 느꼈던 건 모든 일을 하실 때 바둑을 하듯 계산 없이 순수한 열정으로 임하시더라. 그 모습을 보면서 바둑이 아니라 어떤 일을 하셨어도 일등이 되셨을 것 같다고 생각했다"고 말했다.

앞서 장도연은 SBS AI 연애 예능 '나의 AI 파트너 - 기이안 연애'에 출연하기도 했다. 그는 "제가 AI와 연애하는 프로그램을 했었는데, 프로그램을 보신 분들은 아시겠지만 마지막 선택에서 불발됐다. 그 이유를 천천히 생각해 봤는데, 요즘 AI 활용을 잘하시는 분들이 많지 않나. 거의 떼어놓고 생활하는 게 상상이 안 갈 정도"라며 "AI한테 인간에게 바라는 걸 요구한 게 저의 불찰이었던 것 같다. AI는 헬퍼 정도로만 사용하는 게 딱 좋을 것 같다"고 웃으며 말했다.

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한편 KBS2 '백수 이세돌'은 23일 오후 8시 30분 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com