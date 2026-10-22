'백수 이세돌' 정재형 "이세돌, 진중한 이미지인 줄 알았는데…말 많은 소년 같아"

22일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 KBS예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 정재형. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.22/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 겸 작곡가 정재형이 '백수 이세돌'을 통해 이세돌과 함께 촬영한 소감을 전했다.

정재형은 22일 서울 영등포구 여의도동 KBS 별관공개홀에서 열린 KBS2 신규 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 "이세돌 씨가 말씀이 없으시고 진중하실 줄 알았는데 예상보다 말씀이 굉장히 많으셨다"라고 했다.

'백수 이세돌'은 2016년 알파고와의 대국에서 인류 대표로 나서 유일한 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기다.

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정재형은 이세돌의 새로운 도전을 곁에서 지켜보는 '입담 9단'으로 활약한다. 저는 "작년에 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 음악에 참여하면서, 우리가 40살 45살쯤 겪을 미래에 대한 고민을 해봤다. 그래서 '백수 이세돌'이 저에게 남다른 프로그램이다. 이 세상에 있는 모든 백수들을 위한 이야기라고 생각한다. 어떻게 보면 AI가 우리보다 앞서있고, 우리가 더 뒤에 있을지도 모른다. 그만큼 많은 분들이 공감하실 내용들을 이세돌 씨가 대표해서 고민하고 체험하면서 몸으로 직접 부딪히는 모습을 보여주셨다"고 말했다.

이어 이세돌과 함께 촬영한 소감에 대해 "굉장히 말씀이 없으시고, 진중한 분이실 줄 알았다. 어떤 일을 하시더라도 아이처럼 받아들이시더라. 그런 점을 배우고 싶었다. 나이가 들었다고 해서 커리어를 완장처럼 갖고 있는 게 아니라, 소년처럼 집중해야겠단 생각이 들었다"며 "또 말씀도 정말 많으시다"면서 놀라움을 드러냈다.

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한편 KBS2 '백수 이세돌'은 23일 오후 8시 30분 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com