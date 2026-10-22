배종옥, '30년차' 싱글맘으로 키운 딸 지난해 결혼…1년 만에 알려진 경사

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 배종옥(62)이 지난해 딸을 시집보내고 사위를 맞은 사실이 뒤늦게 알려졌다. 오랜 시간 싱글맘으로 딸을 키워온 배종옥이 결혼식에서 입었던 혼주 한복까지 공개되면서 뜻밖의 경사가 화제를 모으고 있다.

22일 관련 업계에 따르면 배종옥의 외동딸은 지난해 결혼식을 올리고 새로운 가정을 꾸렸다.

이는 최근 한 한복업체가 배종옥의 혼주 한복 착용 영상을 공개하면서 알려졌다. 업체 측은 배종옥이 딸의 결혼식을 위해 혼주 한복을 맞췄다고 소개했다. 딸이 결혼한 지 약 1년이 지난 시점에 당시 준비했던 한복이 공개되면서 배종옥이 이미 사위를 맞았다는 사실이 뒤늦게 관심을 끌게 된 것.

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특히 이번 소식은 배종옥이 홀로 딸을 키워온 싱글맘이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 배종옥은 지난 1993년 항공사 파일럿과 결혼해 딸을 낳았지만 약 1년 만에 이혼했다. 이후 재혼하지 않고 배우 활동과 육아를 병행해 왔다.

그는 지난 7월 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'에 출연해 이혼 후 싱글맘으로 살아온 시간을 솔직하게 털어놓기도 했다. 당시 배종옥은 "이혼하고 힘든 적이 없다. 나는 안 힘들었다"며 예상 밖의 대답을 내놨다. 이어 "오히려 편했고 엄마가 아이 다 케어해주니 나는 일만 하면 됐다"며 자신의 어머니가 딸의 육아를 도와준 덕분에 배우 활동에 전념할 수 있었다고 설명했다.

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한편 1964년생인 배종옥은 1985년 KBS 특채 탤런트로 데뷔해 '꽃보다 아름다워', '내 남자의 여자', '그들이 사는 세상', '그 겨울, 바람이 분다', '철인왕후' 등 수많은 작품에서 활약했다. 올해에도 넷플릭스 '레이디 두아', JTBC '모두 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 출연하며 꾸준한 활동을 이어왔다. 오는 11월에는 영화 '완벽한 집' 개봉도 앞두고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com