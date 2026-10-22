'나혼산' 구성환 번지점프 논란, 결국 노동부 조사 착수…끝없는 후폭풍

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[스포츠조선 이우주 기자] '나 혼자 산다' 구성환의 번지점프 장면에서 논란이 된 현장 직원의 안전조치 논란과 관련해 고용노동부가 조사에 착수한다.

22일 스포츠경향에 따르면 고용노동부 중부지방고용노동청 강원지청은 '나 혼자 산다'와 관련한 안전조치 미흡 의혹을 신고 사건으로 접수해 배정 후 조사에 착수했다. 노동부는 번지점프 운영업체의 산업안전보건법상 안전조치 의무 위반 여부에 대해 조사할 예정이다.

지난 16일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 배우 구성환이 번지점프에 도전하는 모습이 공개됐다. 하지만 방송 후 시청자들은 구성환의 번지점프를 돕던 현장 직원에게 별다른 안전 조치가 보이지 않는다며 의문을 제기했다. 구성환은 안전장비를 착용하고 있었지만 줄을 관리하는 직원에게는 별다른 안전장비가 보이지 않았기 때문. 이에 지난 19일 국민신문고에 산업안전 관련 진정이 접수됐고, 노동부가 나서 조사에 착수했다.

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산업안전보건법에 따르면 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 곳에서 작업할 경우 사고를 막기 위한 안전 조치를 해야 한다. 관련 의무를 위반한 사실이 확인되면 사업주는 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

wjlee@sportschosun.com