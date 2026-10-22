수지, '최고 400억' 삼성동 초호화 주택 분양받았다…신세경·지수와 이웃 되나

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 수지가 최고 분양가 400억원대에 달하는 서울 강남의 초호화 주거시설을 분양받은 것으로 알려졌다. 배우 신세경과 장근석, 블랙핑크 지수, 방송인 서장훈까지 같은 곳에 분양 계약을 체결한 것으로 전해지면서 연예계 초호화 이웃이 탄생할지 관심이 쏠린다.

22일 텐아시아 보도에 따르면 수지는 최근 서울 강남구 삼성동에 들어서는 최고급 주거시설 '라브르27'(L'ARBRE 27)의 분양 계약을 맺었다. 이곳은 단 27가구만 들어서는 초고가 주거시설로, 일부 세대의 분양가가 400억원대에 이르는 것으로 알려졌다.

특히 눈길을 끄는 것은 이곳에 둥지를 틀 것으로 알려진 연예인들의 화려한 면면이다. 앞서 배우 신세경이 라브르27의 분양 계약을 체결했다는 사실이 알려져 화제를 모았다. 여기에 장근석, 블랙핑크 지수, 서장훈도 계약자로 거론되면서 연예계 대표 스타들이 한데 모이게 될 가능성이 커졌다.

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여기에 수지까지 이름을 올리면서 삼성동의 초고가 주거시설에 대한 관심도 한층 높아지고 있다.

라브르27은 서울 강남구 삼성동 90-20번지 일대에 조성 중이다. 현대건설이 시공을 맡았고 지하 5층부터 지상 7층까지 2개 동, 총 27가구 규모로 들어선다. 일반적인 대단지 아파트와 달리 소수의 입주민만 거주하도록 설계해 사생활 보호와 독립적인 주거 환경을 강조한 것이 특징이다.

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주거 형태 역시 일반적인 아파트와 차별화된다. 정원이 있는 가든하우스와 테라스하우스, 최상층 펜트하우스 등으로 구성돼 취향에 따라 선택할 수 있다. 가격도 상상을 초월한다. 최상층 슈퍼펜트하우스는 400억원대에 분양된 것으로 알려졌고 가든하우스는 260억원대부터 가격이 책정됐다. 테라스하우스 역시 140억원대부터 시작, 6층 일부 세대의 분양가는 약 195억원에 이르는 것으로 전해졌다.

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수지가 이 중 어떤 주거 형태를 선택했는지는 공개되지 않았지만 국내에서도 손꼽히는 초고가 주거시설에 계약을 체결했다는 점에서 눈길을 끈다.

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한편 수지는 가수와 배우 활동을 병행하며 꾸준히 활약하고 있다. 현재 디즈니+ 오리지널 시리즈 '현혹' 공개를 앞두고 있고 배우 이진욱과 호흡을 맞춘 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'으로 오는 12월 관객들과 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com