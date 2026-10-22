'120억家' 도경완, 관리비에 충격 받더니.."애들 변기 물 못 내리게 한다" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 도경완이 집 관리비에 탄식하며 남다른 절약 습관을 공개했다.

22일 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑') 측은 '도경완 관리비는 내가 낸다 관리비 확인 후 비상! 통장 잔고는..?'이라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

도경완은 자신이 집 관리비를 낸다면서 긴장 속 관리비 고지서를 열어봤다. 그는 "'얼마나 내야 할까?'라는 마음에 쪼는 맛이 있다"라고 말했고 관리비를 확인하자마자 두 눈을 질끈 감았다.

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도경완은 "뭘 썼다고 이렇게 늘었지?", "수도를 58000원이나 더 썼어. 씻지 말라니까", "이거 봐! 전기를 1700KW나 더 썼다"라며 한숨을 쉬었다. 이어 "진짜 열받는 게 왜 각자 방에서 시원해지려고 그래? 그리고 왜 각자 씻어? 씻을 때 같이 물에 담구고 한 방에서 시원하면 되잖아"라며 투덜댔다. 이연복은 "이 집 관리비 가랑이 찢어지겠다"라고 반응했다.

도경완은 "난 이 집에 이사오는 걸 반대했었다"라며 속마음을 전하기도 했다. 도경완, 장윤정 부부는 2024년 서울 용산구 서빙고동에 위치한 아페르한강 펜트하우스를 전액 현금 120억원에 매입한 바 있다.

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제작진이 "(관리비 때문에) 저희 에어컨을 안 틀어주시는거냐"라고 묻자 스튜디오에서는 볼멘소리가 터져나왔고, 도경완은 "저는 아이들한테 변기 물도 못 내리게 한다. 아예 안 내리는 건 아니고 한 번에 모은다"라며 자신만의 절약법을 공개했고 질색하는 반응이 터져나와 웃음을 자아냈다.

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한편 도경완은 2013년 가수 장윤정과 결혼했으며 슬하에 연우 군, 하영 양 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com