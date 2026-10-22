이경실, "1년치 학비 다 냈는데"...'명문대' 딸 자퇴 문자에 가슴 쿵 내려앉았다

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이경실이 캐나다 명문대에 다니던 딸 손수아가 자퇴를 결정했던 당시를 떠올리며 가슴 아팠던 순간을 공개했다.

지난 21일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '연예인 딸로 살아간다는 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이경실과 딸 손수아는 함께 기질 검사를 받으며 서로의 속마음을 들여다봤다.

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특히 손수아는 상담 과정에서 엄마 이경실에 대한 이야기를 꺼내며 솔직한 마음을 털어놨다.

손수아는 "저한테 엄마의 존재가 굉장히 크다. 존재는 큰데 그 크기에 비해 엄마와의 경험이 많지 않다. 그래서 그거에 항상 갈증을 느끼는 것 같다"고 고백했다.

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손수아는 초등학교 5학년 때부터 23세까지 약 11년간 캐나다에서 생활하며 엄마와 떨어져 지냈다. 그는 당시 자신의 삶이 불안하고 원하는 것을 이루지 못해 혼란스러웠던 시기도 있었다고 털어놨다.

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이를 들은 이경실은 딸이 캐나다에서 대학에 다니던 시절을 회상했다. 이경실은 "얘가 대학교를 캐나다에서 다녔다. 연극영화과로 굉장히 큰 대학에 간 거다"라고 손수아가 다녔던 예술 계열 최상위권이었던 명문대를 설명했다.

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이어 "동양인으로서는 그 과에 얘가 한 명이었다. 3학년 진학을 앞두고 제가 1년 치 수업료를 다 냈다"고 밝혔다.

하지만 여름방학을 맞아 한국에 왔던 손수아는 캐나다로 돌아간 뒤 갑작스럽게 자퇴 의사를 전했다. 이경실은 "여름방학 때 딸이 서울에 와서 충분히 있다가 갔다. 그런데 캐나다에 돌아가고 얘가 갑자기 '그만 다니겠다'고 하더라"고 당시 상황을 설명했다.

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딸을 위해 어렵게 학비를 마련했던 이경실로서는 당황스러울 수밖에 없었다. 그는 "저로서는 너무 황당하지 않나. 1년 수업료를 다 냈고, 내가 어떻게 벌어서 얘네들 학교를 보내고 있는데 엄마로서는 너무 어이가 없었다"고 솔직한 심정을 전했다.

그렇다고 감정적으로 딸을 몰아붙이지는 않았다. 이경실은 "전화 통화를 안 하고 문자를 주고받았다. 내가 큰소리를 내서 얘한테 상처를 주게 될까 봐 2박 3일을 문자만 주고받았다"며 "전화해서 얘기하고 싶은 걸 꾹꾹 눌러 참고 그랬는데 얘가 결정적으로 쿵 내려앉는 말을 하더라"고 말했다.

딸이 보낸 문자는 "엄마, 내가 더 이상 행복하지가 않아"라는 내용이었다.

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이경실은 "그 문자가 딱 오는데 쿵 내려앉더라. 그 순간에 제가 바로 '그럼 와야지. 엄마가 너 행복하라고 보냈는데 네가 행복하지 않다면 와야지'라고 했다"며 결국 딸의 결정을 받아들였다고 밝혔다.

다만 딸이 훗날 자신의 선택을 후회할 가능성까지 고려해 당부의 말도 전했다. 이경실은 "엄마가 볼 때는 네가 학교를 충분히 맞추고 와도 되는데 지금 이렇게 오는 거니까, 너의 의견을 내가 먼저 소중히 여기고 들어주는 거라고 했다"고 설명했다.

이어 "와서 행여라도 나를 그때 왜 말리지 않았느냐, 뭐 어떻게 이런 말은 정말 해서는 안 된다. 엄마가 분명히 경고했다"며 당시 딸에게 충분히 이야기한 뒤 귀국을 받아들였다고 덧붙였다.