[SC현장] "AI가 못하는 일 한다"…'백수 이세돌' 이세돌, 알파고 대국 10년 만에 새 도전(종합)

22일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 KBS예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 이명섭 PD, 출연진과 함께 포즈를 취하고 있는 이세돌. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.22/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 세계 최고의 바둑기사 이세돌이 백수로 돌아와 직접 발로 뛰며 다양한 경험과 새로운 도전에 나선다.

KBS2 신규 예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 22일 서울 영등포구 여의도동 KBS 별관공개홀에서 진행됐다. 현장에는 이세돌, 정재형, 장도연, 이명섭 PD가 참석했다.

'백수 이세돌'은 2016년 알파고와의 대국에서 인류 대표로 나서 유일한 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 이세돌의 리얼 아날로그 생존기다. 이세돌은 세기의 대국으로부터 10년, 바둑판을 내려놓은 그는 '자발적 백수'이자 '취준생'으로서 두 번째 인생을 찾아 나선다. AI가 대체할 수 없는 일을 직접 배우고, 공사판과 일터 곳곳에서 손과 몸으로 부딪치며 새로운 직업을 탐색한다.

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이명섭 PD는 프로그램을 연출하게 된 계기에 대해 "제가 이세돌 기사님의 굉장한 팬이었다. 독특한 기품과 화려한 수싸움을 좋아했다. 10년 전 알파고 대국 때도 한 마음으로 응원을 했고, 제가 여러 매체를 통해 접했던 이세돌 기사님의 승부사적 기질과 다양한 모습을 담고 싶었다. 딱 올해가 알파고 대국 10주년이라 타이밍이 좋았고, 부탁을 드렸을 때도 흔쾌히 수락해 주셨다"고 전했다.

이어 AI를 소재로 프로그램을 만든 점에 대해선 "AI와 전면적으로 대결을 펼친다기보단, 하나의 예능적인 장치로 봐주셨으면 감사하겠다"고 당부했다.

22일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 KBS예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이세돌. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.22/

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이세돌은 알파고를 상대로 인류에게 처음이자 유일한 승리를 안겨줬다. 이번에는 오직 인간만이 할 수 있는 일을 찾아 삶의 일터로 직접 뛰어든다. 그는 "처음 프로그램 제안을 받고 깜짝 놀랐다. 어떤 프로그램의 이름만 듣고 딱 꽂히기가 어렵다고 생각하는데, 이번엔 듣자마자 딱 꽂혔다. 또 프로그램에 대한 설명까지 들으니까 더 좋았다"고 전했다.

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이를 통해 다양한 직업을 체험해 본 소감을 묻자, 이세돌은 "직업에 대해 배우기보단, 삶을 배우는 뜻깊은 시간이었다. 이제 일을 그만두다 보니 몸이 뻐근하고 허리가 좋지 않다. 계속해서 일을 나가야 하지 않을까 싶다"고 너스레를 떨었다.

22일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 KBS예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 정재형. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.22/

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정재형은 이세돌의 새로운 도전을 곁에서 지켜보는 '입담 9단'으로 활약한다. 저는 "작년에 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 음악에 참여하면서, 우리가 40살 45살쯤 겪을 미래에 대한 고민을 해봤다. 그래서 '백수 이세돌'이 저에게 남다른 프로그램이다. 이 세상에 있는 모든 백수들을 위한 이야기라고 생각한다. 어떻게 보면 AI가 우리보다 앞서있고, 우리가 더 뒤에 있을지도 모른다. 그만큼 많은 분들이 공감하실 내용들을 이세돌 씨가 대표해서 고민하고 체험하면서 몸으로 직접 부딪히는 모습을 보여주셨다"고 말했다.

이어 이세돌과 함께 촬영한 소감에 대해 "굉장히 말씀이 없으시고, 진중한 분이실 줄 알았다. 어떤 일을 하시더라도 아이처럼 받아들이시더라. 그런 점을 배우고 싶었다. 나이가 들었다고 해서 커리어를 완장처럼 갖고 있는 게 아니라, 소년처럼 집중해야겠단 생각이 들었다"며 "또 말씀도 정말 많으시다"면서 놀라움을 드러냈다.

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22일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 KBS예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 장도연. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.22/

장도연은 재치 있는 입담과 빠른 순발력으로 현장의 웃음과 긴장감을 살리며, 이세돌의 진솔한 도전에 활력을 더한다. 그는 "실제로 이세돌 기사님을 보면 어떨까 궁금했다. 제가 볼 때마다 느꼈던 건 모든 일을 하실 때 바둑을 하듯 계산 없이 순수한 열정으로 임하시더라. 그 모습을 보면서 바둑이 아니라 어떤 일을 하셨어도 일등이 되셨을 것 같다고 생각했다"고 말했다.

앞서 장도연은 SBS AI 연애 예능 '나의 AI 파트너 - 기이안 연애'에 출연하기도 했다. 그는 "제가 AI와 연애하는 프로그램을 했었는데, 프로그램을 보신 분들은 아시겠지만 마지막 선택에서 불발됐다. 그 이유를 천천히 생각해 봤는데, 요즘 AI 활용을 잘하시는 분들이 많지 않나. 거의 떼어놓고 생활하는 게 상상이 안 갈 정도"라며 "AI한테 인간에게 바라는 걸 요구한 게 저의 불찰이었던 것 같다. AI는 헬퍼 정도로만 사용하는 게 딱 좋을 것 같다"고 웃으며 말했다.

22일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 KBS예능 '백수 이세돌' 제작발표회가 열렸다. 질문에 답하고 있는 이세돌. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.22/

끝으로 이 PD는 "저희 프로그램은 직업체험보단 기획의도에 쓰여있듯이 'AI가 대체 못하는 노동을 한다'에 집중했다"며 "이세돌 사범님은 바둑기사로서 최고의 위치에 계셨지만, 사회초년생으로서도 승부사적 기질을 발휘하셨다. 많은 분들이 사범님의 변화되는 모습에 집중해 주셨으면 좋겠다"고 바랐다.

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한편 KBS2 '백수 이세돌'은 23일 오후 8시 30분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com