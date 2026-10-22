'잠실 얼짱' 서인영 여동생, 얼마나 달라졌길래.."옛날 모습 같지 않아"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 서인영이 과거 '잠실 얼짱'으로 불렸던 여동생이 방송 출연을 망설인 이유를 공개했다.

21일 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 제작진과 다음 콘텐츠를 이야기하는 영상이 공개됐다.

PD는 서인영에게 "엄마, 여동생이랑 오키나와 여행 간다며"라고 운을 뗀 후, "동생이 계속 출연을 안 해주시려고 하는데 왜 그런 것 같아?"라고 물었다. 서인영은 "옛날 모습 같지 않으니까 싫다는 거다"라고 답했고 PD는 "찍어도 되는지"라며 세 모녀 여행 브이로그를 촬영해도 되는지 물었다.

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서인영은 "그럼 이제 내 인생은 없냐"라며 폭소했고 여동생에게 직접 의견을 묻자고 했다. 곧바로 PD와 서인영 동생의 통화가 성사됐고 동생은 PD의 말을 듣더니 촬영을 흔쾌히 수락, 어떤 모습의 영상이 담길지 궁금증을 자아냈다.

서인영의 여동생은 뛰어난 미모로 여러 차례 화제를 모은 바 있다. 과거 KBS2 예능 '해피투게더'에 출연해 '잠실 얼짱'으로 불리며 주목받기도. 지난 4월에는 서인영이 가족사진을 통해 여동생의 모습을 공개했는데, 당시 제작진은 "동생분이 너무 미인이다"라고 감탄했다. 서인영은 "다 그렇게 말한다. 동생이 나 대신 연예인 해야 했다"라고 답했다.

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joyjoy90@sportschosun.com