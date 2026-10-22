이루네, '대장 신경' 없이 태어났지만 수술 못 받아.."창자 뒤트는 느낌" ('동치미')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이루네가 선천적으로 대장 신경이 없는 질환을 앓고 있다고 밝혔다.

22일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 '이루네, 태어날 때부터 죽을 병을 앓게 된 사연?! 대장 신경이 없어요'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

이루네는 "가난보다 힘들었던 건 대장 신경 없이 태어난 것"이라고 고백해 안타까움을 안겼다. 그는 "배출이 안돼 화장실을 못 간다. 보통 2~3살 때 수술을 하는데 갈 병원도 돈도 없어 수술을 못 했다. 부모님이 민간요법으로 빨랫비누를 물에 갈아 셀프 관장을 해주셨다"라고 말했다.

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이어 "화장실을 두 달 동안 못 간 적도 있다. 누가 철수세미 장갑을 끼고 창자를 뒤트는 느낌이다"라며 엄청난 통증도 언급했다.

이 병 때문에 집에 가다가 길에서 기절한 적도 있다고. 그는 "어떤 할머니가 깨우시더라. 오후 3~4시였는데 눈 떠보니 밤 9시였다"라고 떠올렸다.

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한편 이루네는 2023년 데뷔했으며 MBN '전설의 사내'에 출연 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com