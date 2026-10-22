'홀로 김현중子 양육' 전 여친, 틱톡커로 연예 활동 시작.."책임있는 싱글맘"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 김현중의 전 연인 A씨가 예명 '시유'(SEEU)로 연예 활동을 시작했다.

22일 앳스타일 보도에 따르면 A씨는 틱톡 라이브 에이전시 '라이트닝 센트럴'(LIGHTNING CENTRAL) 소속으로 정식 활동을 시작했다.

A씨의 에이전시 측은 김현중과의 법적 공방에 대해 "아이에 관한 친권 및 양육권 관련 소송 등도 모두 마무리된 상태"라고 전했다. 또한 "시유는 책임감있는 싱글맘이자 자신의 삶을 주체적으로 만들어가는 사람"이라며 향후 활동에 집중하겠다는 뜻도 전했다.

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A씨는 틱톡 계정을 통해 일상을 공유하고 라이브 방송을 진행하는 등 본격적인 크리에이터 활동을 이어가고 있다.

한편 김현중은 A씨와 2012년부터 3년간 교제했지만 폭행 시비, 손해배상 소송 등에 휘말리며 법적 공방을 벌였다. A씨는 김현중과 소송을 벌이던 2015년 아들을 출산했다. 아들의 친부는 김현중으로 밝혀졌으며, 현재 A씨가 양육 중이다.

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김현중은 2022년 동갑내기 웨딩플래너와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com