'약국서 노래' 이기찬, 약사법 위반 논란 반박…“구매 유도 無”[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이기찬이 약국에서 자신의 히트곡 '감기'를 부르다 약사법 위반 논란에 휩싸이자 정면 반박에 나섰다. 공연을 통해 의약품 구매를 유도한 적도 약국으로부터 금전적 대가를 받은 적도 없다는 입장이다.

22일 소속사 아이피디스튜디오는 공식 입장을 내고 "정식 법률 검토를 마친 결과 해당 공연은 약사법상 부당한 호객·환자 유인 및 관리의무 위반에 해당하지 않는다"고 밝혔다.

소속사는 약사법 시행규칙 제44조 제1항 제2호 등을 근거로 제시하며 공연의 위법성을 부인했다. 공연 당시 관객들에게 의약품 구매나 조제를 권유하지 않았으며 할인 혜택이나 경품 제공은 물론 약국과의 금전적 계약도 없었다고 설명했다.

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약국에서 노래를 부르는 행위 자체를 금지하는 법률 조항도 없다고 강조했다. 이어 "가수와 관객이 조제실이나 의약품 보관 구역에 출입하지 않았고 공연으로 인해 조제나 복약지도가 중단되거나 지연된 사실도 없다"고 밝혔다.

관할 보건소에 문의한 결과도 공개했다. 소속사에 따르면 지난 11일 이기찬이 버스킹 공연을 진행한 충주 정다운약국의 관할 충주보건소에 약사법 위반 여부를 문의한 결과 위반 혐의가 없다는 답변을 받았다.

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앞서 이기찬은 지난 2002년 발표한 대표곡 '감기'를 리메이크한 '감기(2026)'를 선보이며 전국 약국을 찾아다니는 이색 공연을 진행해 왔다. 약국에서 '감기'를 부른다는 독특한 발상이 SNS를 통해 화제를 모으면서 팬들 사이에서는 '감기찬'이라는 별명까지 얻었다.

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실제로 이기찬은 서울과 춘천, 대전, 충주, 인천 등 전국 각지의 약국을 찾아 관객들과 만났다. 지난 14일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 직접 약국 버스킹을 시작한 이유를 설명하기도 했다. 당시 그는 "노래할 수 있는 무대가 많이 줄어들어서 내가 직접 뛰지 않으면 대중에게 알리기 어려워지겠다"는 생각으로 공연을 기획했다고 밝혔다.

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처음에는 예상보다 반응이 적어 위축되기도 했지만 공연 영상이 화제를 모으면서 전국 약국에서 섭외 요청이 이어졌다고 설명했다. 여기에 독감 예방 캠페인 홍보대사로 위촉되고 제약회사 광고 제안까지 받았다는 소식도 전했다.

하지만 공연의 인기가 높아지면서 예상치 못한 논란이 불거졌다. 대한약사회 등 약사 사회 일각에서 유명 가수의 공연이 특정 약국의 고객 유치나 의약품 판매 촉진 수단으로 활용될 수 있다는 우려를 제기한 것. 현행 약사법 관련 규정에서는 약국 개설자가 부당한 방법으로 환자나 소비자를 끌어들이는 행위를 금지하고 있다.

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일부 공연이 진행된 약국에 관할 보건소가 행정지도를 했다는 보도도 나왔다.

이에 이기찬 측은 이번 공연이 특정 약국의 영업을 돕기 위한 행사가 아니라 '감기'라는 노래와 약국이라는 공간을 연결한 무료 문화 이벤트라고 재차 강조했다. 소속사는 "법리적 요건과 현장 사실관계를 확인하지 않은 채 제기된 약사법 위반 소지 보도는 아티스트와 참여 약국 모두에게 부당한 피해를 줄 수 있다"고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com