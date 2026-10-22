"내 남자의 여친" 인교진과 커플룩 딸 공개…아빠 어깨까지 닿은 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 소이현이 남편 인교진과 폭풍 성장한 딸의 다정한 투샷을 공개하며 단란한 가족의 일상을 전했다.

소이현은 22일 "10월이 가고 있네요. 바쁘고 바쁘고 바쁜…"이라며 근황을 알렸다.

이어 "중간중간 남겨보는 10월 기록. 오늘은 갑자기 겨울. 모두 감기 조심하세요~"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진에는 바쁜 일상 속에서도 가족과 함께한 소소한 순간들이 담겨 눈길을 끌었다.

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특히 소이현은 남편 인교진과 딸의 뒷모습이 담긴 사진을 공개해 시선을 모았다.

딸의 어깨를 다정하게 감싼 인교진의 모습에 소이현은 "내 남자의 여친"이라는 애정 어린 문구를 덧붙이며 흐뭇한 마음을 드러냈다.

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블랙 상의에 청바지를 맞춰 입은 두 사람은 마치 커플룩을 연상케 하는 모습으로 다정한 분위기를 자아냈다. 아빠의 어깨에 손을 두른 딸과 그런 딸을 자연스럽게 감싸 안은 인교진의 모습에서는 남다른 부녀 사이의 애정이 느껴졌다.

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무엇보다 어느새 훌쩍 자란 딸의 모습이 눈길을 끌었다. 어린 시절과 달리 아빠의 어깨까지 닿을 만큼 성장한 모습에 시간이 흘렀음을 실감하게 했다.

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한편 소이현은 2014년 배우 인교진과 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 다정한 부부의 모습과 두 딸의 성장 과정을 공개하며 많은 관심을 받고 있다.