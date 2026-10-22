'아들만 둘' 장성규, 리틀 보아 아이찡 매력에 푹..."이런 딸 낳고 싶다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장성규가 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트) 멤버 아이찡의 귀여운 매력에 푹 빠졌다. 두 아들을 둔 장성규가 "이런 딸 낳고 싶다"며 딸에 대한 애정을 드러내면서 셋째 계획에 나선 것 아니냐며 관심이 쏠리고 있다.

장성규는 22일 자신의 SNS에 "아이찡 시그니처 킬포다. 한국말 할수록 더 귀엽네 진짜"라는 글과 함께 영상을 게재했다. 이어 "공주보다 왕자를 더 좋아하는 아이찡. 이런 딸 낳고 싶다"라며 아이찡을 향한 애정을 숨기지 않았다.

함께 공개된 영상에는 A2O LITE의 막내 멤버 아이찡이 자신의 시그니처 인사를 선보이는 모습이 담겼다. 영상 속 아이찡은 파란색 무늬가 들어간 흰색 집업 의상에 긴 갈색 생머리를 늘어뜨린 채 카메라 앞에 등장했다. 손에는 은색 로고 모양의 소품을 들고 환하게 웃으며 사랑스러운 매력을 뽐냈다.

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무엇보다 장성규의 "이런 딸 낳고 싶다"는 발언이 눈길을 끈다. 장성규는 지난 2014년 동갑내기 아내와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 평소 가족을 향한 애정을 드러내 왔던 그가 이번에는 아이찡의 영상을 공유하며 딸을 낳고 싶다는 바람까지 전한 것.

한편 2013년생인 아이찡은 이수만 프로듀서가 선보인 신인 걸그룹 A2O LITE의 멤버다. 지난 13일 데뷔한 A2O LITE는 데뷔곡 'NEON'으로 화제를 모으고 있다. 특히 아이찡은 멤버 시리와 함께 선보이는 도입부 안무에서 뛰어난 춤 실력을 뽐내며 주목받았다.

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보아의 데뷔 초 모습을 연상시킨다는 반응과 함께 '리틀 보아'라는 별명까지 얻은 아이찡은 최근 한국어로 소통하는 영상으로도 사랑받고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com