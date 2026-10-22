"얼굴에 침 뱉고 눈 찢었다"…에릭남, 美사립학교서 겪은 충격적 인종차별 고백

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 에릭남이 미국에서 학창시절 겪었던 인종차별 피해를 고백하며 "얼굴에 침을 뱉었다"고 털어놨다.

지난 21일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 "에릭남, 은퇴설부터 얼굴에 침 뱉은 차별까지"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 에릭남은 "부모님이 엄청 희생하면서 사립학교를 보내주셨다"라면서 "막상 가보니까 다 부잣집 아이들이었다"라고 떠올렸다. 그는 "우리 가족은 가난하지 않았지만 그렇게 부유하지도 않았다. 부모님이 돈을 모아서 학비를 내며 보내주셨는데, 막상 가니 대화가 통하지 않았다"고 설명했다.

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이어 "그들이 사는 세상과 내가 사는 세상은 너무 달랐다. 내가 유일한 아시아계 학생이었다"며 "다 귀한 부잣집 애들인데 동네도 다르고 먹고 자란 것도 다르고 생긴 것도 너무 달라서 괴롭힘을 많이 당했다"고 밝혔다.

에릭남은 "얼굴에 침 뱉고 눈 찢고 그런 것들 많이 했다"라고 심각한 인종차별을 겪었다고 고백해 안타까움을 안겼다.

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이후 "그냥 내가 잘할 수 있는 것만 잘하자고 생각했다"던 에릭남은 고등학교 3학년 때 학교 장기자랑 무대에서 노래 실력을 선보이며 주목받기 시작했다. 친구들과 함께 준비한 무대가 좋은 반응을 얻으면서 자신을 바라보는 주변의 시선도 달라졌다고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com