김호영, '옥장판 논란' 침묵 속 의미심장 발언 "손절은 상대방 모르게 해야"

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[스포츠조선 이우주 기자] 뮤지컬 배우 김호영이 인간관계에 대해 단호한 조언을 건넸다.

최근 김호영의 유튜브 채널에서는 '김호영 마포구 출몰 공원에 열린 김호영 상담소'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공원으로 나온 김호영은 여러 시민들의 고민을 들어줬다. 한 시민은 "사람 때문에 힘들다. 제 기준이 있는데 자꾸 선을 넘는 사람이 있다"며 인간관계에 대한 고민을 털어놨다.

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시민은 "저랑 그 사람이 1:1이면 손절하면 되는 건데 얽혀있는 사람이 너무 많다. 알고 있는 사람들이 너무 많아서 쉽지가 않다"고 토로했다.

이에 김호영은 "그룹 안에 있기에 겪는 일이다. 그 무리에서 빠져 나오면 문제가 없어지는 거다. 근데 그럴 수 있는 상황은 아니라 하지 않았냐"며 "'내가 다시는 저 사람이랑 안 봐야지'라고 말하는 것만이 손절은 아니다. 내 마음속으로 '쟤는 저런 사람이니까 상대 안 해야지'(하는 것도 손절)"라고 밝혔다.

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그러면서 김호영은 "어디서 보니까 그런 말도 하더라. 내가 손절했다는 걸 저 사람이 알게 하지 말라더라"라며 "정확한 해프닝은 모르기 때문에 딱 말씀은 못 드리지만 굳이 우리 쪽에서 '쟤 안 볼 거야' 해서 저 사람이 마치 피해자가 된 거 같은 느낌은 주지 말자는 거다. 그건 또 별로다. 같은 무리에서 보더라도 기본적인 것만. 그룹 안에서도 나하고 잘 맞는 애가 있지 모든 걸 공유해야 할 필요성은 없다"고 조언을 건넸다.

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한편, 뮤지컬배우 김호영은 옥주현이 4년 전 '옥장판 사건'을 다시 수면 위로 올리며 논란의 중심으로 떠올랐다.

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2022년 김호영은 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라 밝혀 옥주현의 '엘리자벳' 캐스팅 독식 논란을 저격했다는 의혹이 확산됐다. 이에 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했으나 곧 이를 취하했다.

하지만 옥주현을 둘러싼 캐스팅 의혹은 계속 이어졌고, 옥주현은 최근 김호영에 대한 고소를 취하한 것이 가장 후회된다고 밝혀 '옥장판 사건'이 다시 떠올랐다. 그러나 김호영은 이에 대한 언급 없이 아직까지 침묵을 유지 중이다.

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wjlee@sportschosun.com