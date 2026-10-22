"언니 언제나 아름다워"...고현정이 2살 연상 엄정화에게 놀란 이유

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고현정이 57세에도 변함없는 미모와 패션 감각을 자랑한 엄정화에게 애정 어린 찬사를 보냈다.

엄정화는 지난 21일 코펜하겐에서 휴가를 보내는 일상을 담은 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 엄정화는 여유로운 여행을 즐기며 세련된 스타일을 선보였다.

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올해 만 57세인 그는 탄력 있는 피부와 생기 넘치는 외모로 시선을 사로잡았다. 나이가 믿기지 않는 동안 미모는 물론, 감각적인 패션까지 돋보였다.

이를 본 고현정은 22일 엄정화의 게시물에 "울 언니 언제나 아름답고 센스 만점"이라는 댓글을 남기며 애정을 드러냈다. 엄정화와 고현정은 각각 57세, 55세로 연예계 대표 동안 스타로 꼽힌다. 두 사람은 나이를 잊게 하는 미모는 물론, 꾸준한 자기관리와 세련된 스타일로도 관심을 모으고 있다. 두 사람의 변함없는 우정 역시 눈길을 끈다.

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두 사람은 평소에도 서로를 향한 애정을 드러내며 꾸준히 친분을 이어오고 있다.

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최근 엄정화는 자신의 와인 브랜드를 출시하고 론칭 파티를 열어 화제를 모으기도 했다. 이날 행사에는 고현정과 송혜교, 김민하를 비롯해 가수 김완선, 김재중, 강민경, 정재형, 안신애 등 엄정화와 오랜 친분을 쌓아온 동료들이 참석해 자리를 빛냈다.

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한편 엄정화는 지난달 개봉한 영화 '오케이 마담2'로 관객들과 만났다.