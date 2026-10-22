‘리틀 보아’ 아이찡, 카메라 욕심에 멤버 밀쳤나…데뷔 초부터 태도 논란 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 이수만 프로듀서의 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트) 멤버 아이찡이 부모 논란에 이어 태도 논란에도 휩싸였다. 단체 포토타임에서 원하는 자리를 차지하기 위해 옆 멤버를 밀어낸 것 아니냐는 주장이 제기되면서 온라인에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

22일 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 '원하는 자리 차지하려 옆 멤버 자꾸 밀치는 A2O 아이찡 논란'이라는 제목의 게시글과 영상이 확산됐다.

공개된 영상에는 A2O LITE 멤버들이 방송국 출근길에 나란히 서서 취재진을 향해 포즈를 취하는 모습이 담겼다.

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이가운데 긴 갈색 생머리에 베이지색 체크무늬 재킷과 미니스커트를 입은 아이찡의 행동이 눈길을 끌었다. 아이찡은 다른 멤버들과 함께 손을 머리 위로 올리는 단체 포즈를 취했다. 그러나 포즈를 맞추는 과정에서 옆 멤버와 간격이 좁아졌고 몸과 팔을 움직이며 위치를 조정하는 모습이 포착됐다.

이 과정에서 아이찡이 다른 멤버를 밀어내고 앞쪽 자리를 차지하려 했다는 주장이 제기됐다. 아이찡이 옆 멤버를 바라보는 장면에서는 순간적으로 표정이 굳어진 것처럼 보인다는 지적도 나왔다. 옆 멤버와 지나치게 몸이 겹치자 이후 아이찡은 포기한 듯 내려가 계단 아래쪽에서 포즈를 취하는 모습도 영상에 담겼다.

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이를 두고 일부 누리꾼들은 "아이찡 (계단) 밑에서 포즈 취해도 될 텐데 왜 계속 올라오려고 하는 거야?", "남 밀치고 가리고 본인 돋보이려고 하는 게 좀 그렇다" 등의 반응을 보였다. 또 다른 누리꾼은 "일부러인진 몰라도 적어도 배려심 없는 건 인정됐네"라며 아쉬움을 드러냈다.

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반면 짧게 편집된 영상만으로 아이찡의 행동을 문제 삼는 것은 지나치다는 반응도 나왔다. 한 누리꾼은 "방송 편집만 보고 판단하기엔 좀 이르지 않나"라고 지적했다. 2013년생인 아이찡은 올해 13세로 이제 막 데뷔한 신인이라는 점에서 과도한 인신공격을 경계해야 한다는 시선도 있다.

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한편 아이찡은 이수만 프로듀서가 새롭게 선보인 9인조 다국적 걸그룹 A2O LITE의 멤버다. 데뷔곡 'NEON'은 발매 약 29시간 만에 멜론 TOP100 1위에 오르며 화제를 모았다. 특히 아이찡은 강렬한 댄스 퍼포먼스와 보아의 데뷔 초를 연상시키는 비주얼로 '리틀 보아'라는 별명까지 얻었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com