'진화와 이혼' 함소원, 9살 딸과 원룸살이 시작 "사정 생겼다" ('특종세상')

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[스포츠조선 이우주 기자] '특종세상' 함소원이 원룸살이를 시작한 이유를 밝힌다.

22일 MBN '특종세상' 측은 배우 함소원의 출연 예고편을 공개했다.

영상 속 함소원은 캐리어를 끌고 원룸촌에 나타났다. 원룸에 들어온 함소원은 "어제 와서 청소했더니 좀 깨끗해졌다. 제가 사정이 있어서 한동안 여기 묵어야 한다. 그래도 여기가 이 근처에서 제일 나은 편"이라며 짐을 옮기고 청소를 하기 시작했다.

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9살 딸 역시 이사를 도왔다. "엄마 때문에 고생"이라고 툴툴대면서도 열심히 옷을 정리하던 딸 혜정 양은 "아빠는 왜 안 도와주냐. 아빠가 자주 도와주러 와서 자면 좋겠다"고 아빠 진화에 대한 그리움을 드러냈다.

함소원 역시 진지하게 재결합을 고민 중이었다. 함소원은 "재혼은 필요하다 생각한다. 서로 진지하게 바라보고 있는 상황"이라 밝혔다.

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하지만 재혼은 쉽지 않은 결정. 특히 함소원 어머니의 반대가 심했다. 함소원의 어머니는 진화에 대해 "남자가 하는 일일 걔가 하냐. 여자가 하는 일도 못하는데"라며 "사람은 안 바뀐다. 하는 시늉은 했을지 몰라도 자기 필요할 때나 잘하는 척하지 다 소용없다. 엄마가 안 바뀐다 하지 않았냐"며 재결합을 반대했다.

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한편, 함소원이 출연하는 MBN '특종세상'은 이날 밤 9시 10분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com