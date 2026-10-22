'미스터트롯2' 안성훈, 참담한 가정사 고백에 눈물바다..."중학교때 빚만 10억"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 안성훈이 "중학생 때 아버지의 사업이 실패했다. 당시 금액으로 빚이 10억이었다"라고 털어놨다.

22일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 지난주에 이어 대한민국 트로트계를 휘어잡은 '진(眞) 남매' 송가인X안성훈이 함께한다. 여기에 안성훈의 부모님까지 합세하며 안성훈이 '미스터트롯2' 진(眞)에 이어 대세 가수로 거듭나기까지 겪어야 했던 가슴 아픈 이야기도 공개한다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

지난주 안성훈은 15년 지기 절친 누나 송가인을 집으로 초대해 직접 주먹밥과 디저트를 만들어 대접했다. 과거 안성훈은 생계를 위해 가수의 꿈을 접고 3년 동안 어머니와 주먹밥 가게를 운영했다고. 자칭 '주먹밥의 달인' 안성훈은 당시 인기가 많았던 주먹밥 3종을 직접 만들었다.

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이날 공개되는 VCR에서는 안성훈의 부모님이 양손 가득 직접 만든 특급 보양식을 가지고 아들의 집을 찾았다. 아들의 고마운 은인인 송가인의 몸보신을 시켜주고 싶었던 것. 그런데 안성훈 어머니가 가져온 보양식이 어디서도 쉽게 볼 수 없는 특별한 메뉴라 눈길을 끌었다. 알고 보니 안성훈의 어머니는 30년 요식업 경력을 자랑하는 진짜 실력자였다. 직접 맛본 송가인도 놀란 안성훈 어머니의 특급 보양식, 안성훈 어머니의 진정한 업자 요리는 '편스토랑'에서 확인할 수 있다.

그런가 하면 이날 안성훈의 부모님은 학창 시절 아들에게 고생을 시켰던 것에 대한 미안함을 전했다. 안성훈은 "중학생 때 아버지의 사업이 실패했다. 당시 금액으로 빚이 10억이었다"라고 털어놨다. 한 순간에 가정 형편이 어려워진 중학생 안성훈은, 당시 문풍지 너머로 들려온 부모님의 충격적 이야기에 정신이 번쩍 들었다고. 안성훈의 어머니는 "그때 정말 절박했다"고 말했다.

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당시를 떠올리며 눈물 흘리는 아들 안성훈을 본 부모님도 깜짝 놀라며 함께 눈물을 터뜨렸다. 안성훈이 그 이야기를 들었다는 사실을 이제서야 알게 된 것. 또 안성훈은 그렇게 어려워진 집안 형편 때문에 고등학생 때부터 부모님께 본의 아니게 거짓말을 많이 했다고 고백했다. 안성훈은 어떤 거짓말을 했던 걸까.

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안성훈의 이야기에 '편스토랑' 스튜디오도 눈물바다가 됐다는 후문. 부모님에게는 딸처럼 다정한 아들, 절친한 누나 송가인에게는 함께 성공하고 싶은 동생, 많은 팬들에게는 마음을 위로해 주는 가수가 된 안성훈의 이야기는 10월 22일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

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anjee85@sportschosun.com