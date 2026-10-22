"변우석 이어 이번엔 허남준"…아이유, '대군부인' 끝나도 이어진 의리

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 아이유가 변우석에 이어 허남준의 촬영장에도 응원차를 보내며 또 하나의 미담을 추가했다. 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 동료 배우들을 작품이 끝난 뒤에도 살뜰히 챙기며 남다른 의리를 자랑했다.

배우 허남준은 지난 21일 자신의 SNS에 "뒤늦게 감사 인사를 올립니다. 감사히 잘 먹었습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 아이유가 허남준의 차기작인 tvN 드라마 '고래별' 촬영장에 보낸 커피차가 담겼다. 커피차에는 "고래별 팀과 허남준 배우를 응원합니다! 아이유 드림"이라는 문구가 적힌 현수막이 걸려 있어 눈길을 끌었다. 허남준은 아이유의 SNS 계정을 직접 태그하며 "선배님!! 감사합니다! 항상 건강하십시오"라고 재차 감사 인사를 전했다.

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두 사람의 인연은 지난해 5월로 거슬러 올라간다. 허남준은 아이유의 세 번째 리메이크 앨범 '꽃갈피 셋'의 타이틀곡 '네버 엔딩 스토리' 뮤직비디오에 출연하며 처음 호흡을 맞췄다. 이후 지난 4월 방송된 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서는 아이유가 연기한 성희주의 맞선남 김연준 역으로 특별 출연하며 다시 한번 인연을 이어갔다. 여기에 지난 7월 아이유의 신곡 뮤직비디오 출연 소식까지 전해지며 두 사람의 꾸준한 협업이 화제를 모은 바 있다.

특히 아이유가 동료 배우를 위해 촬영장에 응원차를 보낸 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 9월에는 '21세기 대군부인'에서 연인으로 호흡을 맞췄던 변우석에게도 간식차를 선물했다. 당시 아이유는 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'을 촬영 중인 변우석과 제작진을 위해 푸짐한 간식을 준비했다. 아이유는 변우석의 극 중 배역을 활용해 "같이 좀 레벨업 하자… 아무튼 나혼렙팀 파이팅!"이라는 재치 있는 응원 문구까지 남겨 화제를 모았다.

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드라마 종영 후에도 변우석을 챙긴 데 이어 이번에는 허남준에게까지 커피차를 보내며 선후배 간의 돈독한 인연을 이어가고 있는 셈.

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한편 허남준은 드라마 '멋진 신세계'에 출연했다. 차기작 '고래별'을 통해 시청자들과 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com