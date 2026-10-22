"자른 정관을 보여주더라"…정주리 남편, 아내 절친 향한 기행

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 이경분이 정주리 남편이 정관수술 후 잘라낸 정관을 직접 보여줬던 황당한 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

지난 21일 유튜브 채널 '김미려&이경분의 뭐라도 되겠지'에는 '오형제 엄마' 정주리와 함께 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

영상 속 정주리는 "남편은 정관을 잘랐다"라고 했고, 이경분은 "자른 것도 준다고 하더라"고 말했다.

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그러자 정주리는 "주는 게 아니다. 선생님께 남편이 정관 자른 걸 달라고 했다"라면서 "선생님이 자기도 20년만에 정관 달라고 한 사람 처음이라고 했다더라"고 밝혔다. 이어 "'왜 가져가려고 하나'라고 했더니 '기념이다'라고 하면서 남편이 가져왔다"라고 설명했다.

그러자 이경분은 "나도 봤다. 날 부르더니 '내 정관 자른 거 보여주겠다'고 하면서 보여주더라"며 당시 상황을 생생하게 전했다. 이어 "이게 탯줄도 아니고 '아 그래 잘했다'라고 했다"라면서 "남의 남편이 자기 정관을 나한테 보여줬다. 웃겼다"라고 덧붙여 폭소를 유발했다. 그러면서 이경분은 정주리 남편의 엉뚱한 행동을 두고 "역시 소년미가 있다. 사람이 순수하다"라고 평가해 웃음을 더했다.

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한편 정주리는 지난 2005년 SBS 8기 공채 개그맨으로 데뷔했으며 2015년 1세 연하 비연예인과 결혼, 슬하에 다섯 아들을 뒀다.

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anjee85@sportschosun.com