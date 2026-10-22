'아스트라에 오라티오' 글로벌 CBT 호평…응답자 93% "출시 후 플레이할 것"

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엔씨가 신작 RPG '아스트라에 오라티오'의 글로벌 비공개 베타 테스트(CBT)에서 긍정적인 이용자 반응을 확인했다. 스토리와 캐릭터 디자인에 대한 호평이 이어진 가운데 테스트 참가자의 93%가 정식 출시 이후에도 게임을 플레이할 의향이 있다고 답했다.

엔씨는 22일 '아스트라에 오라티오(Astrae Oratio·이하 아스오라)'의 글로벌 CBT 인포그래픽을 공개하고 설문 결과와 주요 플레이 데이터를 발표했다. 디나미스 원이 개발한 '아스오라'는 지난 2일부터 6일까지 5일간 글로벌 이용자를 대상으로 테스트를 진행했다. 테스트에서는 메인 시나리오 3종과 미니 스토리 2종을 비롯해 난이도별 전투 퀘스트, 보스 콘텐츠 '스코어 트라이얼', 캐릭터 교류 콘텐츠 '자유시간' 등이 공개됐다.

이용자 설문에서는 긍정적인 지표가 나왔다. 응답자의 93%가 정식 출시 후 플레이할 의향이 있다고 밝혔으며, 게임의 첫인상에 만족한 비율도 86.7%를 기록했다. 스토리와 캐릭터 일러스트 역시 각각 80% 이상의 응답자로부터 좋은 평가를 받았다.

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실제 플레이 데이터에서도 이용자들의 참여도를 확인할 수 있었다. CBT 기간 누적 플레이타임은 약 8만 시간에 달했고, 전투 콘텐츠 입장 횟수는 113만회를 넘어섰다. 보스 콘텐츠 '스코어 트라이얼'의 누적 클리어 횟수는 약 2만회로 집계됐다. 테스트 초반 접속한 이용자 10명 중 8명은 이틀 연속 게임을 플레이했다.

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이번 결과는 '아스오라'가 내세운 스토리와 캐릭터 중심의 콘텐츠가 초기 이용자들에게 호응을 얻었음을 보여준다. 다만 CBT 설문 결과는 테스트 참가자를 대상으로 한 만큼, 정식 출시 이후의 흥행 가능성을 판단하려면 이용자층 확대와 장기적인 플레이 지속 여부를 추가로 살펴볼 필요가 있다.

엔씨는 이번 테스트에서 확보한 플레이 데이터와 이용자 피드백을 향후 개발 및 서비스 준비에 반영할 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com