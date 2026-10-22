컴투스플랫폼 최석원 대표, GGDC 2026서 AI 시대 게임 개발·운영 해법 제시

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AI가 게임 개발 방식을 바꾸는 가운데 개발 이후의 서비스 운영과 글로벌 진출 역량이 새로운 경쟁력으로 떠오르고 있다. 컴투스플랫폼이 게임 개발에 투입되는 시간과 비용을 줄이는 데 그치지 않고, 출시 이후 운영 부담까지 덜어주는 AI 기반 백엔드 플랫폼을 앞세워 시장 공략에 나선다.

컴투스홀딩스 자회사 컴투스플랫폼은 최석원 대표가 22~23일 광주 국립아시아문화전당에서 열리는 '글로벌 게임 개발자 컨퍼런스(GGDC) 2026'에 연사와 패널로 참여한다고 밝혔다.

'K-GAME, 연결에서 확장으로'를 주제로 열리는 이번 행사에서 최 대표는 첫날 AI 트랙 연사로 나서 'AI 에이전트를 이용한 게임 개발, 그 이후에 할 일들'을 주제로 강연한다. AI 기술 발전으로 게임 제작 속도가 빨라지는 상황에서 출시 이후 서비스 운영과 글로벌 진출 과정에서 마주하는 과제를 짚고 대응 방안을 제시할 예정이다.

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핵심은 지난달 출시한 AI 특화 게임 백엔드 플랫폼 '하이브 액실(Hive Axyl)'이다. 누적 글로벌 이용자 9억 8000만명 이상을 확보한 '하이브(Hive) v4'의 운영 경험에 AI 기술을 접목한 서비스로, 자연어 요청만으로 인증과 결제 등 게임 운영에 필요한 백엔드 연동 코드를 자동으로 작성하는 것이 특징이다. 복잡한 프로그래밍 작업을 줄여 개발자가 게임 콘텐츠 제작에 집중할 수 있도록 지원한다.

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최 대표는 이날 열리는 패널 토론에도 참석한다. 한국모바일게임협회 황성익 회장이 좌장을 맡으며, 앵커노드 원재호 대표와 창조공작소 신소헌 대표, 베이글코드 김훈일 AI 게임 스튜디오 디렉터 등이 함께 K게임 생태계와 AI 기술의 융합을 논의한다.

AI 기술의 발전으로 게임 제작 진입장벽이 낮아질수록 차별화된 콘텐츠를 실제 서비스로 구현하고, 안정적으로 운영하며, 해외 시장에 안착시키는 역량이 중요해진다. 개발 도구의 효율성을 넘어 서비스 인프라까지 AI 적용 범위를 넓히려는 컴투스플랫폼의 행보도 이러한 변화와 맞닿아 있다.

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최석원 대표는 "AI가 게임 개발의 혁신을 이끌고 있는 만큼 '하이브 액실'이 게임 개발 이후 글로벌 서비스와 운영 부담을 덜어주는 든든한 파트너가 될 것"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com